10 мест в Праге, куда ходят даже местные

Приезжая в Прагу, путешественники идут по хорошо известному, проторенному маршруту. Они спешат посмотреть Карлов мост, Староместскую башню, Танцующий дом и другие достопримечательности, о которых пишут все путеводители. Но в чешской столице есть необычные места, о которых знают только сами пражане. Вам определенно стоит заглянуть в них, чтобы лучше узнать этот город.

Набережная Наплавка

С приходом теплых дней все пражане высыпают на улицы, чтобы прогуляться по паркам и набережным, протянувшимся вдоль Влтавы, и одно из лучших мест для таких променадов — Наплавка. Жизнь здесь не останавливается ни на секунду: на набережной работают кафе и кофейни, открыты концертные площадки и летний кинотеатр. По субботам на Наплавке разворачивается большой рынок, куда привозят продукцию местные фермеры. Также здесь есть удивительная стеклянная сауна, из которой открывается панорамный вид на город.

Фермерский рынок

Пражане любят ярмарки и рынки и всегда заботятся о пище, которую едят. Если вы не хотите есть в кафе, а собираетесь готовить самостоятельно, загляните на фермерский рынок, открытый в районе Прага 3. Здесь можно купить овощи, свежую рыбу и мясо, попробовать домашнее пиво и вино. Приходите сюда днем, чтобы оценить местные вкусности, которые готовят прямо на рынке.

Риегровы сады

Лучший способ познакомиться с чешской столицей — посмотреть на нее с высоты. В Праге есть несколько мест с неплохим панорамным видом, но сами пражане предпочитают любоваться своим городом из парка Риегровы сады. Этот зеленый оазис возник в XVIII веке и изначально представлял собой частный ботанический сад, попасть в который могли лишь привилегированные горожане, получившие пригласительные билеты. Сегодня парк доступен для всех желающих. Главная деталь, за которую местные жители так любят его, — холм, с которого открывается вид на Прагу и Влтаву. Захватите с собой плед и приезжайте сюда после обеда, чтобы насладиться красивым закатом.

Пругоницкий парк

Еще один зеленый оазис, который очень любят пражане, раскинулся в юго-восточной провинции города. Местные жители приезжают сюда, чтобы отдохнуть от городской суеты. Пругоницкий парк отличается удивительными природными ландшафтами: за каждым поворотом скрываются небольшие водопады и запруды, населенные золотыми рыбками. Кроме того, в парке есть старинный замок, который напоминает сказочную картинку. Не удивительно, что весь Пругоницкий парк охраняется ЮНЕСКО

Монастырский шинок

Неподалеку от Бржевновского монастыря — одного из главных украшений Праги — открыт удивительный ресторан, стилизованный под средневековый шинок. Туристов в этом заведении встретишь не часто, зато местные жители регулярно захаживают сюда. В шинке подают превосходные блюда чешской и международной кухни из мяса и рыбы, выловленной в соседнем водоеме. Здесь же собственноручно варят пиво по средневековым рецептам.

Музей призраков и легенд

У каждого города есть свои тайны и легенды, и Прага, конечно же, не исключение. В Музее призраков и легенд представлены манекены, изображающие главных духов, в которых верят пражане: здесь есть актриса Лаура, обезглавленная ревнивым супругом, огненный скелет, проносящийся по городу на черной карете, добрый водяной Кабурек, который появляется в местах, где подают отменное пиво, и другие легендарные персонажи. Музей совершенно не страшный, но очень информативный, при этом всю экспозицию легко осмотреть за час.

Район Троя

Троя — это тихий район, в котором собран целый ряд интересных мест: и зоопарк, признанный журналом Forbes одним из лучших в своем роде, и Ботанический сад, и Тройский замок. Осмотрев все эти достопримечательности, двигайтесь в сторону необычного ресторана, открытого в 10-метровом Троянском коне (в Праге он называется «тройский»). В этой постройке работают театр, открытый кинотеатр, бар и художественная галерея.

Неподалеку от Тройского коня есть еще одно необычное заведение — ресторан Svata Klara, открытый в пещере природного происхождения на глубине в 16 метров. Раньше в углублении размещался винный склад, и по традиции в Svata Klara до сих пор подают отменное вино. Ресторан едва ли можно назвать дешевым, но иногда можно себя побаловать.

Арт-пространство MeetFactory

Если вы хотите окунуться в жизнь пражской молодежи, загляните в арт-пространство MeetFactory. Его создатель — эпатажный художник Давид Черны : двадцать лет назад он покрасил в розовый цвет мемориальный советский танк, а потом и вовсе закопал его, поддерживая свержение коммунистического режима. Заведение оформлено весьма своеобразно: стены украшают разводы краски и граффити, а у входа подвешены машины.

В MeetFactory показывают кинофильмы, проходят концерты инди-групп и дискотеки с приглашенными диджеями. А еще здесь часто бывают выставки фотографов и художников.

Кабаре Darling

После падения коммунистического режима Чехия стала свободной и сексуально раскрепощенной страной. В Праге появились кафе и бары, в которых работают полуголые официантки и бармены, а также другие заведения, вход в которых доступен только для взрослых. Если вам по душе красивые танцовщицы, горячительные напитки и дух Мулен Ружа, отправляйтесь в кабаре Darling. Буря эмоций и впечатлений гарантирована.

Улица Новый мир Попасть на улицу Новый мир, скрытую от глаз туристов, можно с Лоретанской площади. Пока чешская столица перестраивалась и менялась, эта улица оставалась неизменной: цветные фасады домов, черепичные крыши и брусчатка под ногами выглядят так же, как и в XVII веке. У этого места удивительная история: раньше его населяли бедные ремесленники и мастера. Надеясь улучшить свою жизнь, они украшали свои дома металлическими фигурами и называли их «золотыми». Так у домов появились названия — например, «У золотого винограда».

Почти на каждом доме висят мемориальные таблички в память о выдающихся личностях, живших здесь когда-то. В доме под номером 25, получившем название «У золотого плуга», родился скрипач-виртуоз Франтишек Ондржичек. Если вас утомит прогулка, наведайтесь в ресторан, разместившийся в доме «У золотой груши» (77/3), — он входит в список лучших заведений Праги.