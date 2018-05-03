Гендиректор и президент Subway Сюзанна Греко покинет свой пост

Об этом сообщает пресс-служба компании. Временно исполняющим обязанности руководителя компании назначен Тревор Хейнс, который управляет развитием бизнеса сети.

60-летняя Греко передаст дела Хейнсу до 30 июня, после чего официально выйдет на пенсию, сохранив за собой пост старшего советника. Она начала работать в компании в 1973 г. Летом 2015 г., незадолго до смерти своего старшего брата и сооснователя компании Фреда Делюка, Греко возглавила сеть ресторанов быстрого питания.

«Subway была частью моей жизни с 7 лет», — отметила Греко в своем заявлении. «Я люблю бренд и компанию, и я всегда буду, но пришло время для большего баланса в моей жизни», — объяснила свое решение она.

Всего Subway владеет около 43 700 ресторанов по всему миру, более половины из них в США. В интервью Bloomberg , опубликованном 25 апреля, Греко говорила, что в этом году компания планирует закрыть около 500 своих точек в США. В 2017 г. Subway закрыла более 800 ресторанов по всему миру. В то же время сеть настроена на экспансию на международном рынке, отмечала собеседница Bloomberg.

Сеть ресторанов быстрого питания, основанная более 50 лет назад, изо всех сил пытается увеличить продажи в США. Греко в интервью агентству признавала, что сейчас Subway страдает от ожесточенной конкуренции на американском рынке, в том числе со стороны McDonald's. Продажи последней выросли в прошлом году на 3,4%. В то время как аналогичный показатель Subway упал на 4,4%.