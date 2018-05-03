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Тела двух мужчин найдены в туалете столичного ресторана «Макдоналдс»
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Тела двух мужчин найдены в туалете столичного ресторана «Макдоналдс» 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В одном из ресторанов McDonald's в центре Москвы обнаружили тела неизвестных мужчин лет 30–35. К тому моменту они были мертвы уже несколько часов.
Инцидент произошел первого мая, сообщает Life. На месте происшествия были найдены два медицинских шприца и флакон из-под кетонала.
«ФедералПресс» напоминает, вчера скончалась студентка МГИМО, выпавшая из окна аудитории вуза. Девушка была госпитализирована 13 апреля сразу после инцидента, ее состояние оценивалось как тяжелое.
Ранее также сообщалось, что к смерти девушки может быть причастен сын бывшего главы правительства Дагестана. Предполагалось, что его разговор со студенткой и ее дальнейшее падение могут быть связаны.
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