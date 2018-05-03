Лучшие сеты Ресторанного фестиваля

Завершается Российский ресторанный фестиваль, но у гурманов еще есть несколько дней до 6 мая, чтобы успеть попробовать самые необычные сеты в лучших московских ресторанах всего за 990 рублей. Эксперты гастрономического рынка и любители хорошей кухни поделились рекомендациями с читателями News.ru.

Илона Федотова, независимый ресторанный обозреватель

1. Обязательно загляните в ресторан «Модус». Здесь с апреля работает шеф-повар Андрей Колодяжный, прославившийся своей любовью к гастроботанике. Основное меню шефа заработает в мае, но фестивальный сет, практически все позиции из которого войдут в меню, можно пробовать уже сейчас. Пробовать предлагают севиче из морского карася под цитрусовой заправкой с хрустящими весенними овощами и молодыми ростками свеклы, салат из ревеня и клубники с домашней страчателлой, мурманскую треску с гратеном из корнеплодов.

2. Стоит заглянуть и в Stories к Владу Корпусову. Ресторан только открылся, а шеф, прежде чем запустить свое меню, объездил пол земного шара и привез разные кулинарные истории, которые интегрировал в блюда. Почерпнете много гастрономически интересного: в меню капучино из лисичек с попкорном, тартар из говядины с эстрагоном, утка с брокколи и облепихой и щавель с яблоком и побегами елки.

3. Community — идти обязательно. Особенно если вы никогда не были в этом интеллектуально-гастрономическом пространстве Синиши Лазаревича. Кухню тут ставил итальянец Джакомо Ломбарди, сет разрабатывал тоже он. Артишок с пармезаном, лосось татаки, тартар из говядины будут в удовольствие.

4. Нельзя пропустить и ресторан «Северяне» — уже только потому что работает там молодой шеф Гоша Троян, номинированный французским гидом Gault&Millau в категории «лучший молодой талант года». Тартар из говядины с хрустящей гречкой, куриная грудка с муссом из лука, лепешка из печи. Шоколадный фондан с трюфельным мороженым. Каждое из блюд — гастрономический эксперимент и экскурс в калейдоскоп вкусов.

5. Наконец, Remy Kitchen Bakery, Cutfish, Glenuill — эти три ресторана объединяет один бренд-шеф — Глен Баллис . А одно его имя уже знак качества, поэтому даже не задумывайтесь. За обозначенную цену (в 990 рублей) попробовать сет блюд (пусть и в дегустационном варианте) — после такой возможности не представится. Рестораны у Глена недешевые.

Артем Байбуз, сооснователь и PR директор Moscow Restaurant Week

За 990 можно получить хороший сет в обновленном «Хлеб и Вино» (брускетта с копченой уткой, паштет из куриной печени, севиче из тунца, стейк Бавет), «Зарядье» (морской еж, салат с перепелкой, борщ с говяжьей грудинкой и курником, говяжья шея с горчичным соусом) и в Buba by Sumosan (лосось с мисо соусом, роллы «Хрустящий лосось» и Buba, зеленый салат с лангустинами). На мой взгляд они создали интересные варианты за цену, предложенную организаторами. Большинство остальных ресторанов работают в дорогом сегменте и вряд ли смогут удивить чем-то за 990 рублей.

Игорь Губернский, президент Московского гастрономического фестиваля

Ресторанный Фестиваль Александра Сысоева Михаила Шенштейна делает очень важную работу для развития ресторанов России — люди в регионах, которые редко позволяют себе рестораны, могут за 990 рублей прийти и попробовать дегустационные сеты, и это очень здорово.

Мы эту идею начали реализовывать в Москве еще 14 лет назад, чтобы показать людям, что рестораны — это интересное времяпровождение, что это не обязательно дорого и может случаться в их жизни не только по каким-то особенным поводам. Но мы с недавних пор отказались от практики делать сеты по низкой цене, потому что лучшим ресторанам города, шеф-поварам, которых мы берем в Московский Гастрономический фестиваль, неинтересно показывать мелкие выжимки, тизеры из меню, им интересно проявить свое мастерство и даже посоревноваться друг с другом. И ресторанам «первого уровня» ничего выдающегося и интересного показать по цене в 990 рублей за несколько блюд, очевидно, нельзя.

Но это отличный шанс для ресторанов «второго эшелона» выделиться, проявить себя, привлечь внимание публики. Думаю, это и есть главная идея Ресторанного Фестиваля — искать и открывать новые звезды на ресторанном небосклоне. И именно в такие рестораны, как мне кажется, и стоит сейчас идти пробовать сеты.

Даниэль Фельдман, автор телеграм-канала «Куда Пойдем» http://t-do.ru/kudaeda

Ресторанный фестиваль — отличный шанс попасть в обычно недоступные рестораны и попробовать сеты из фирменных блюд по цене в 2-3 раза дешевле. Лучшие сеты, на мой взгляд, здесь:

1. Molon Lave — филиал любимого греческого ресторана с весельем и живой музыкой. Здешний сет — ассорти из огромного количества блюд, фактически, это лучшая половина меню. Предлагают попробовать ассорти традиционных закусок: дзадзыки, мелидазана, тарамасалата, печеную свеклу с фетой, кальмар на гриле с зеленой сальсой и дорадо гриль с фенхелем.

2. Probka — в обычные дни ресторан дороговат для большинства, но их еда стоит каждого рубля. Редкий для Москвы ресторан с концепцией «очень просто, безумно качественно, невероятно вкусно». В сете: брускетта с анчоусами, цветная капуста, запечённая с соусом из анчоусов, равиоли с робиолой и белыми грибами.

3. «Китайская Грамота» — парадный ресторан с адаптированной китайской кухней, абсолютно все блюда понятны и вкусны русскому человеку. И у них очень щедрый сет: суп с уткой, грибами эноки и бок-чой, хрустящие куриные окорочка и лапша удон с уткой в копчёном соусе.