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10 компаний, которые проводят кулинарные мастер-классы в Челябинске
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10 компаний, которые проводят кулинарные мастер-классы в Челябинске 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Сценарий у кулинарных мастер-классов (дальше МК) один: люди приходят на занятия, вместе с поваром готовят одно или несколько блюд, а потом дегустируют получившееся за одним столом с участниками.
И в последнее время в Челябинске начался небывалый «бум» на кулинарные мастер-классы. За полгода открылось несколько разных студий, где проводят корпоративы и гастрономические вечера. В связи с этим, мы попробовали скомпоновать всю имеющуюся у нас информацию о кулинарных МК в городе и делимся ею с вами.
Универсальные кулинарные студии
Базилик
Ул. Свободы, 104  Стоимость участия в МК 1500 рублей с человека
Самая популярная кулинарная студия в городе, где постоянно проводят гастрономические мастер-классы, индивидуальные занятия, девичники, корпоративы и детские Дни Рождения. Работает студия с ноября 2014 года и за 4 года уже успела один раз переехать.
Здесь есть все необходимое для проведения гастрономических посиделок: несколько керамических плит, большой стол, нужное количество необходимой кухонной утвари. Повара покажут и объяснят, как приготовить даже самые сложные, на первый взгляд, блюда.
Учат тут готовить стейки, пасту, различные супы, салаты и конечно же десерты. За раз на мастер-классе, как правило, готовят по три блюда: например, салат с вяленым мясом и печеными овощами, перепелку по фирменному рецепту шефа и тарт татен с яблоками. Расписание мастер-классов на месяц вперед выкладывают в группе студии. Записаться туда можно по телефону 8 908 820 38 88.
Рататуй
Ул. Пушкина, 48  Стоимость участия в МК от 590 рублей
Уютное кулинарное пространство, которое открылось осенью 2017 и успевшее за короткий срок полюбиться горожанам. В заведении два зала: один на 12 персон, другой на 24. На МК харизматичные повара весело рассказывают, как сварганить на кухне дома карпаччо из говядины, кролика с тыквенным пюре или иное блюдо. Само собой, после приготовленное съедается начинающими кулинарами.
Самый «бюджетный» мастер-класс здесь — это завтраки, их проводят утром в воскресенье. За раз объяснят, как приготовить омлет или киш с яйцом и что-нибудь сладкое (маффины, черничный пирог или другой десерт).
Gastro House
Ул. Труда, 158  Стоимость участия в МК от 1190 рублей
Небольшая кулинарная студия, расположившаяся в ЖК «Западный Луч». Особенность студии в том, что мастер-класс за раз проводят для одного или для двоих человек. Такой подход объясняется несколькими нюансами: во-первых, кухня в студии небольшая и группе даже из 5-10 человек здесь будет тесно, а во-вторых здесь проводят МК не развлекательного характера, а именно обучающего: чтобы человек смог свободно воспроизвести блюдо дома.
В студии нет расписания занятий по приготовлению конкретных блюд. Желающим позаниматься высылается меню с 25 позициями и человек сам выбирает, что он хочет научиться готовить. Это может быть венгерский борщ с уткой и черносливом, стейк из акулы, вегетарианская паста по-тайски с початками кукурузы или что-нибудь из фитнес-меню.
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