Наши артикли

Языки даются нам по-разному. Те, что кириллицей, как-то ближе и понятнее. С латиницей сложнее, там у них артикли всякие и слова надо учить.

А к каким-нибудь иероглифам и подступиться боязно. Как ни странно на первый взгляд, но поучить нас иностранному взялись рестораторы. Нет, до иероглифов пока руки не дошли, застряли на латинице. Но при этом еще и остановились на полпути: кое-что в названиях разных заведений изложено по-нашему, остальное нет.

Вот, к примеру, ресторан «The Сад». Первое слово и есть артикль из английского языка. Читается примерно как «зе», если кто еще не в курсе. Правда, сами англичане, свои артикли знающие гораздо лучше нас, наверняка затрудняются со вторым словом, но это уже их проблемы. Зато прикольно, привлекает внимание.

Вообще-то придумывание наименований, и не только ресторанов, — серьезное дело, у него тоже свое название есть, и тоже иностранное, калька с английского — нейминг.

Удачная придумка по этой части больших денег стоит. Страшно подумать, почем обошлась хозяевам заведения вот эта вывеска — The Plov. Да-да, узбекским пловом кормят. Однако вершиной изобретательности можно считать название «Farш». Согласитесь, всего одна буковка кириллицей, а ведь придает вывеске осмысленность, без нее вообще беда была бы.

Вот скажите на милость, почему бы не назвать ресторан или кафешку как-нибудь попонятнее? Скажем, «Щи»? Или «Веселый блинчик»? Без всяких артиклей. Совсем недавно появился у нас новый ресторан, его гордость — стилизованные русские печи. Насколько еда там соответствует вашим представлениям о русской кухне, решайте сами, а вот и его название — Uhvat. С первого раза прочитали? И сразу поняли? Поздравляем, не каждому удается. Это наш, извините, нейминг, бессмысленный и беспощадный.