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В Уфе закрыли MacDonald’s
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В Уфе закрыли MacDonald’s 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
На Проспекте Октября, 138 огородили строительным забором излюбленное заведение многих горожан. Фаст-фуд ресторан MacDonald’s неожиданно для постоянных посетителей закрыли. На здании появилась надпись: «Идет реконструкция помещения». Уфимцам не дает покоя вопрос, когда заведение вновь распахнёт двери.
— Реконструкция продлится не долго. Ориентировочно 1 июня ресторан откроется, — развеяли сомнения представители сети MacDonald’s.
MacDonald’s на Проспекте, недалеко от остановки «Строителей», стал одним из первых ресторанов быстрого питания в Уфе. Он быстро завоевал популярность у горожан, которые до этого видели знаменитый американский фаст-фуд только в Первопрестольной. После успешного старта компания расширилась. Сейчас в Уфе четыре ресторана, еще в пяти торговых комплексах бренд представлен на фуд-кортах.
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