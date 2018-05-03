Впереди большой праздник, и как не крути, а 9-го мая, столица разделится на места, где особенно хорошо можно будет наблюдать за праздничным салютом. Так происходит всегда, и этот год не станет исключением.5 панорамных ресторанов Москвы, где можно вкусно поужинать и посмотреть салют 9-го маяНо если вы ценитель красоты, и при этом вам хотелось бы насладиться ею спокойно, без метаний, никуда не спеша, вам стоит заглянуть в один из ресторанов нашей подборки, заблаговременно забронировав столик.
Buono
9 мая итальянский ресторан Buono приглашают на праздничный ужин «Салют на день Победы!». Ярким и запоминающимся событием вечера станет праздничный салют, который начнется ровно в 22.00. Любоваться им можно не только из окон ресторана Buono, но и с открытой смотровой площадки на 33 этаже Radisson Royal
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Hotel (г-ца «Украина»). В ожидании небесного шоу гости Buono по традиции соберутся на ужин. В этом году шеф-повар ресторана Кристиан Лоренцини предлагает: красную или черную икру с блинами, морских ежей из Баренцева моря или популярное ассорти из морепродуктов «Крудо ди маре». Предварительное бронирование обязательно. Необходимо внести депозит.
Mercedes Bar
В панорамном Mercedes Bar, расположенном на 31 этаже гостиницы Radisson Royal Hotel (г-ца «Украина») открывается потрясающий вид на Москву и главные огневые точки города — Парк Победы и Воробьевы горы. К празднику Победы шеф-бармен Артем Аверин приготовит для гостей коктейль «Стрелок» на основе 12-летнего шотландского виски с хлебным вермутом, сиропом из корицы, лимонным соком и несколькими каплями домашнего биттера из фенхеля, символизирующий силу и мужество всех тех, кто защищал Родину и победил в Великой Отечественной Войне. Весь вечер для гостей играет DJ Yeves.
fraufluger.ru
Праздник в Mercedes bar начнется в 21:00. Предварительное бронирование обязательно.
Sixty
Ресторан находится на 62-ом этаже башни «Федерация» в Москва-Сити — и заслуженно считается одной из лучших обзорных площадок в столице. Круговая панорама ресторана позволяет видеть весь город как на ладони. 9 мая, отсюда можно наблюдать одновременно почти все залпы салютов, запущенных из разных точек города.
fraufluger.ru
Праздничное настроение в ресторане в этот день, поддержат яркие и оригинальные блюда в исполнении шеф-повара Sixty Режиса Тригеля.
Карлсон
Ресторан «Карлсон» расположился на крыше бизнес-центра Central City Tower. Если вы хотите увидеть завораживающие виды Кремля, Замоскворечья, Москвы-реки, вам всенепременно нужно попасть в этот ресторан.
fraufluger.ru
Вкуснейшие вина из стеклянного шкафа, авторские блюда от шефа Карло Греку и теплая атмосфера заставят вас забыть о повседневности.
White Rabbit
Ресторан расположился на 16 этаже бизнес-центра "СмоленскийПассаж" откуда открывается прекрасный вид города. Практически все салюты Москвы будут видны в окнах этого заведения. Правда, о столиках стоит позаботится заранее, т.к. сюда сложно попасть даже в обычные дни, не говоря уже о праздничных.
fraufluger.ru
Здесь заправляет молодой шеф-повар Владимир Мухин, чье имя не покидает списки самых значимых ресторанных рейтингов.