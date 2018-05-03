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Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
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Рыба выскочила из тарелки и напугала людей 

Рамблер 1 час назад
Посетителей ресторана в Китае напугала рыба, скачущая по столу.
Видео с инцидентом появилось на днях в Сети. Вряд ли гости ресторана могли предположить, как поведет себя еда, которую им принесли на тарелке.
Сначала начал подергиваться хвост, а затем "ожила" и вся рыба. Она выскочила из тарелки и начала прыгать по столу, обескуражив всех, кто пришел в ресторан спокойно поесть.
Не все гости смогли вернуться к еде как ни в чем не бывало, у некоторых, самых впечатлительных, пропал аппетит.
Специалисты сообщают, что винить повара в такой "выходке" рыбы нельзя. Произошедшее связано с особенностями нервной системы рыб — если рыбу слишком быстро приготовить, ее нервная система какое-то время сохраняет способность реагировать на раздражение.
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