Рыба выскочила из тарелки и напугала людей

Посетителей ресторана в Китае напугала рыба, скачущая по столу.

Видео с инцидентом появилось на днях в Сети. Вряд ли гости ресторана могли предположить, как поведет себя еда, которую им принесли на тарелке.

Сначала начал подергиваться хвост, а затем "ожила" и вся рыба. Она выскочила из тарелки и начала прыгать по столу, обескуражив всех, кто пришел в ресторан спокойно поесть.

Не все гости смогли вернуться к еде как ни в чем не бывало, у некоторых, самых впечатлительных, пропал аппетит.

Специалисты сообщают, что винить повара в такой "выходке" рыбы нельзя. Произошедшее связано с особенностями нервной системы рыб — если рыбу слишком быстро приготовить, ее нервная система какое-то время сохраняет способность реагировать на раздражение.