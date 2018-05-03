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Мир не будет прежним: знаменитые шведские фрикадельки оказались турецкими
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Мир не будет прежним: знаменитые шведские фрикадельки оказались турецкими 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Швеция официально признала, что позаимствовала рецепт своих всемирно известных фрикаделек из турецкой кухни.
Шведские фрикадельки, считающиеся национальным блюдом и визитной карточкой страны, на самом деле, являются турецким блюдом.
«Шведские фрикадельки сделаны по рецепту, который король Карл XII привез домой из Турции в начале 18 века. Давайте придерживаться фактов!» — сообщается на официальном аккаунте правительства Швеции в Twitter.
Анни Маттсон, профессор Уппсальского университета, объяснила, шведский король бежал в Турцию после поражения в битве с Россией. Оттуда он, помимо фрикаделек, привез с собой кофейные бобы и фаршированную капусту — продукты, которые также быстро «прижились» в королевстве.
Для многих эта новость стала настоящим откровением. Больше всего обрадовались турецкие интернет-пользователи, которые теперь просят IKEA сделать для них скидки в своих ресторанах.
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