Мир не будет прежним: знаменитые шведские фрикадельки оказались турецкими

Швеция официально признала, что позаимствовала рецепт своих всемирно известных фрикаделек из турецкой кухни.

Шведские фрикадельки, считающиеся национальным блюдом и визитной карточкой страны, на самом деле, являются турецким блюдом.

«Шведские фрикадельки сделаны по рецепту, который король Карл XII привез домой из Турции в начале 18 века. Давайте придерживаться фактов!» — сообщается на официальном аккаунте правительства Швеции в Twitter.

Анни Маттсон, профессор Уппсальского университета, объяснила, шведский король бежал в Турцию после поражения в битве с Россией. Оттуда он, помимо фрикаделек, привез с собой кофейные бобы и фаршированную капусту — продукты, которые также быстро «прижились» в королевстве.