Мир не будет прежним: знаменитые шведские фрикадельки оказались турецкими 

Швеция официально признала, что позаимствовала рецепт своих всемирно известных фрикаделек из турецкой кухни.
Шведские фрикадельки, считающиеся национальным блюдом и визитной карточкой страны, на самом деле, являются турецким блюдом.
«Шведские фрикадельки сделаны по рецепту, который король Карл XII привез домой из Турции в начале 18 века. Давайте придерживаться фактов!» — сообщается на официальном аккаунте правительства Швеции в Twitter.
Анни Маттсон, профессор Уппсальского университета, объяснила, шведский король бежал в Турцию после поражения в битве с Россией. Оттуда он, помимо фрикаделек, привез с собой кофейные бобы и фаршированную капусту — продукты, которые также быстро «прижились» в королевстве.
Для многих эта новость стала настоящим откровением. Больше всего обрадовались турецкие интернет-пользователи, которые теперь просят IKEA сделать для них скидки в своих ресторанах.