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Знаменитые шведские фрикадельки оказались родом из Турции
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Знаменитые шведские фрикадельки оказались родом из Турции 

Москва24 38 минут назад
Фото: Москва24
Признание в турецких корнях этого блюда разместили на официальной странице Швеции в Twitter.
"Шведские фрикадельки на самом деле основаны на рецепте, который король Карл XII привез домой из Турции в начале XVIII века", — сказано в сообщении, авторы которого призвали придерживаться фактов.
Как отмечает The New York Times, трудно сказать, почему Швеция выбрала именно этот момент, чтобы раскрыть правду о фрикадельках. Однако, пишет издание, это заявление вызвало бурные дискуссии в соцсетях. Пользователи из Турции были довольны «признанием», а шведы, напротив, выражали обеспокоенность, сетуя, что долго жили «во лжи».
При этом в ряде турецких СМИ заявили, что шведские короли позаимствовали у Турции не только фрикадельки, но также голубцы и кофе. Более того, даже прозвучали призывы вернуть фрикаделькам из турецкое название — «кюфта». В самой Швеции на это отреагировали сдержанно, не желая развивать кулинарную войну.
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