«Россия сегодня» и Delivery Club запускают гид для футбольных болельщиков

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости . Медиагруппа «Россия сегодня» и сервис доставки еды «Delivery Club» создали совместный проект для любителей футбола. В специальном разделе на флагмане медиагруппы ria.ru опубликован удобный путеводитель по городам главного спортивного события этого лета. Путеводитель рассказывает об интересных туристических местах, о новых спортивных объектах, а также помогает болельщикам определиться с тем, где поесть в незнакомом городе. В каждом из городов — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Сочи и Калининграде — определен перечень самых интересных ресторанов по версии Delivery Club — пользователей и экспертов компании. Совместный проект медиагруппы и сервиса доставки еды продлится до конца июля.

rightДина Талыпова, пресс-секретарь Delivery Club: «РИА Новости — крупнейшее информационное агентство России, и мы очень рады нашему сотрудничеству. Данный проект возможен только с сильным партнером — обладателем серьезной экспертизы. Delivery Club выступает гастрономическим экспертом в проекте — сервис представлен в 97 городах России и может рассказать о достойных ресторанах. Мы надеемся, что полезный контент и совместные ресурсы РИА Новости и Delivery Club обеспечат проекту широкий охват».

В период проведения соревнований международного уровня хорошие рестораны всегда переполнены. Лучше делать бронь стола заранее или воспользоваться доставкой «в два клика». В этих городах Delivery Club предлагает доставку из ресторанов гида (исключением является Саранск, где сервис сейчас не представлен). Для заказа необходимо:

— Скачать приложение Delivery Club в App Store или Google Play; — Указать город и точный адрес доставки; — Выбрать из появившегося списка ресторанов подходящий; * Воспользуйтесь фильтром, если у вас есть дополнительные предпочтения по кухне, ценовой категории, времени доставки или способе оплаты. Также можно найти конкретное место или блюдо через строку поиска; — Выбрать желаемые блюда и поместить их в корзину; — Перейти к оформлению заказа.

Delivery Club — сервис поиска и заказа готовой еды №1 в России. Запущен в сентябре 2009 года; с ноября 2016 года 100% Delivery Club принадлежит Mail.Ru Group . Платформа объединяет свыше 7000 ресторанов всех ценовых категорий в 97 городах. В пяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани работает собственная служба доставки Delivery Express, которая доставляет заказы в течение 45 минут. В декабре 2017 года количество заказов еды через Delivery Club достигло 1 000 000 за месяц.