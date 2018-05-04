Сливочное искусство: бариста из Сеула рисует шедевры на кофейной пенке

Бариста Ли Кан Бин творит исключительно на холодном напитке, так как горячий кофе искажает рисунки.

Художника в себе не утаишь, подумал однажды бариста из Сеула Ли Кан Бин и принялся творить художественные шедевры на кофейной пенке.

— Я впервые стал рисовать на сливочной пенке, чтобы выразить себя. Однажды я подумал о том, чтобы нарисовать сверху сливок на кофе с использованием шоколада и клубничного сиропа, — рассказал бариста ABC News.

Ли воссоздает знаменитые картины, рисует сценки и создает трехмерных персонажей из мультфильмов, которых заказывают его клиенты. Сам Ли свое творчество называет «сливочным искусством», а основные его инструменты — холодный Американо или кофе по-голландски с холодной молочной пенкой сверху, шоколад, сиропы, фрукты.

Чтобы создать свои художественные выражения на пене, Ли использует цветные сиропы. Уже более года он также практикуется в 3D-версии сливочного искусства, чтобы добавить больше удовольствия в чашку латте.

Ли мечтает, чтобы подобное искусство появлялось в других местах, поэтому регулярно делится своим ноу-хау с другими баристами.

— Я хотел бы увидеть однажды в меню каждого кафе во всем мире «сливочное искусство», так как холодный кофе продается во всем мире, — сказал Ли.