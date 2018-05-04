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На Пятницкой открылся второй бар Masters & Margaritas
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На Пятницкой открылся второй бар Masters & Margaritas 

Kitchenmag 3 часа назад
Фото: Kitchenmag
Помещение стилизовано под мастерскую. В интерьере преобладают действующие винтажные механизмы, которые создают атмосферу работающего цеха.
Шеф-повар Андрей Шелухин ("Сугудай-бар", Uilliam's, «Уголек», Tutti i Giorni) разработал новое меню, но акцент по-прежнему остался на простых, доступных, сезонных фермерских продуктах.
В меню вошли тартар из тунца с авокадо (730 рублей), пицца «Маргаритас» (400 рублей) и том ям (690 рублей), строганина из муксуна (580 рублей), говяжьи ребра с пастой птитим и соусом порто (790 рублей).
В заведении действует специальное утреннее меню.
В барной карте много новых коктейлей Таира Газиева (Bartender Brothers) и подборка вин Тимура Саулебаева. Среди коктейлей — «Инжирный чизкейк» (400 рублей), «Мясник» (450 рублей), «Кровавая Марго» (450 рублей), «Пятницкий пунш» (500 рублей) и другие.
Общая концепция баров Masters & Margaritas — бар с кухней — разработана Таиром Газиевым и его коллегами.
Cредний чек: 1 500–2 000 рублей Адрес: Пятницкая ул., д.5 стр.1 Тел. : +7 (499) 459-56-57
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