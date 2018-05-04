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На пикник! Готовим полезные вегетарианские блюда
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На пикник! Готовим полезные вегетарианские блюда 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Модели: Карина Момат, Валерия Маруашвили, Анастасия ЧернецкаяМакияж: Алеся ВолковаПространство: вегетарианское кафе «Счастье здесь» (Минск) Одежда: SPOT2.55 (Минск) Видео: OatStudio
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