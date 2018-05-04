В Новосибирске подорожали бизнес-ланчи в барах и ресторанах

Специалисты компании «2ГИС» выяснили, насколько за три года изменилась средняя стоимость бизнес-ланча в кафе, барах и ресторанах Новосибирска.

Для исследования аналитики собирали данные о кафе, барах, ресторанах и других заведениях в городе, после чего сравнивали результаты с ценами 2015 года.

«Колл-центр «2ГИС» регулярно обзванивает организации, обновляя справочную информацию, в том числе операторы узнают минимальную стоимость бизнес-ланчей в заведениях общепита. Именно на основе этих данных аналитики подсчитали, сколько в среднем стоят самые доступные обеды в 15 городах с населением более 1 миллиона человек. речь идёт именно о средней стоимости самых дешёвых бизнес-ланчей в городе», — поясняется в тексте исследования.

В результате исследования аналитики выяснили, что бизнес-ланчи в новосибирских кафе подешевели — сейчас стоимость обеда начинается от 179 рублей, что на 4% меньше, чем в 2015 году. Ланчи в барах, наоборот, подорожали — минимальная цена начинается с 212 рублей (на 4% дороже, чем в 2015 году). Минимальная стоимость обеда в ресторане, согласно исследованию, в Новосибирске составляет 257 рублей — цены выросли на 4%.

Самое большое подорожание бизнес-ланча наблюдается в Воронеже, где стоимость обеда выросла на 17%. Самые дорогие бизнес-ланчи, ожидаемо, оказались в Москве. В среднем обед в столичных кафе стоит от 286 рублей, за три года стоимость выросла на 4%. Также в тройку самых дорогих бизнес-ланчей в стране входят петербургские и казанские обеды. Самые дешёвые спецменю оказались в Омске — здесь можно пообедать от 166 рублей (это на 4% дороже, чем в 2015 году).

Год назад участники московского форума «День открытых данных» провели исследование «Индекс шаурмы»: оно показало, что средний новосибирец не может себе позволить даже одну шаурму в день. После покупки самых необходимых вещей и оплаты арендной квартиры денег на это блюдо у жителей города не остаётся.