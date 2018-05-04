Для калининградских школ разработали новое меню

Калининградские школы получат новое меню для питания обучающихся. Презентация новых блюд (первыми их попробовали школьники и их родители, а также чиновники) состоялась в школе № 56.

Меню рассчитано на две недели и составлено с учетом возраста учеников: для школьников 7-10 лет и 11-17 лет. Готовят обеды и завтраки из круп, овощей, фруктов и мясопродуктов. Но нет блюд, приготовленных во фритюре, а также ограничено количество жареных блюд.

«Мы должны не только помогать детям в соблюдении режима питания, но и прививать им основы здорового и полезного употребления пищи. С тем, чтобы у школьника не было перерывов между приемами пищи более четырех часов, что очень вредно для пищеварительной системы ребенка», — отметил вице-премьер областного правительства Илья Баринов

В течение двух недель школьники, учителя и организаторы питания будут вносить свои предложения по усовершенствованию примерного двухнедельного рациона. Готовое меню уже будут использовать в летних пришкольных лагерях.