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Для калининградских школ разработали новое меню
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Для калининградских школ разработали новое меню 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Калининградские школы получат новое меню для питания обучающихся. Презентация новых блюд (первыми их попробовали школьники и их родители, а также чиновники) состоялась в школе № 56.
Меню рассчитано на две недели и составлено с учетом возраста учеников: для школьников 7-10 лет и 11-17 лет. Готовят обеды и завтраки из круп, овощей, фруктов и мясопродуктов. Но нет блюд, приготовленных во фритюре, а также ограничено количество жареных блюд.
«Мы должны не только помогать детям в соблюдении режима питания, но и прививать им основы здорового и полезного употребления пищи. С тем, чтобы у школьника не было перерывов между приемами пищи более четырех часов, что очень вредно для пищеварительной системы ребенка», — отметил вице-премьер областного правительства Илья Баринов.
В течение двух недель школьники, учителя и организаторы питания будут вносить свои предложения по усовершенствованию примерного двухнедельного рациона. Готовое меню уже будут использовать в летних пришкольных лагерях.
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