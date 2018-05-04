Бывший топ-менеджер Traveler's Coffee откроет в Новосибирске новую сеть кофеен

Одиночная кофейня Coffee Collective превратится в сеть — второе заведение под этим брендом откроется летом на улице Ленина в центре Новосибирска.

О том, что на месте закрывшегося недавно на улице Ленина, 8 обувного магазина откроется ещё одно заведение Coffee Collective, корреспонденту НГС рассказал его совладелец Алексей Нагибин. По его словам, в помещении уже идёт ремонт.

«Кроме места эта площадка привлекла нас ещё и тем, что здесь сохранились высокие потолки. В большинстве случаев в подобных помещениях уже давно сделали антресоли», — пояснил ресторатор причины выбора места расположения новой кофейни.

Первая кофейня Coffee Collective открылась летом 2016 года на Красном проспекте по соседству с заведением сети Traveler's Coffee, где сам Алексей Нагибин прежде работал директором по развитию. Формат заведения можно определить как гастрономическая кофейня, в меню которой сочетаются простые, но авторские блюда с необычными комбинациями ингредиентов и самообслуживания.

По словам Алексея Нагибина, новая кофейня на Ленина должна заработать уже в июне. Кроме того, он планирует открытие третьей точки во второй половине года. Место для неё, правда, окончательно пока не определено.

Отрезок улицы Ленина от площади Ленина до театра «Красный факел» уже сегодня можно считать кофейной улицей — здесь работает больше 10 кофеен разной площади, от большой «Чашки кофе» на Ленина, 12 до миниатюрной Coffee3 в здании гостиницы «Центральная». В частности, в том же доме, где должна появиться Coffee Collective, в прошлом году заработало очередное заведение сети Organic Coffee.