Петербуржцев хотели накормить хлебом с подшипником внутри

В одно из заведений общественного питания Северной столицы привезли хлеб с подшипником внутри, пишет участник сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». К счастью, повара обнаружили запчасть в буханке перед тем, как продукт попал на прилавок.

Хлеб доставили в заведение уже в нарезке и в упакованном виде. Разбирая его на порции, повара и увидели в буханке подшипник. Всю упаковку выбросили.

«Вот такой аппетитный и замечательный сюрприз был обнаружен нашими поварами в хлебе «Столичный», который предполагался к обедам в общепите, — подписал свою фотографию автор».