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Петербуржцев хотели накормить хлебом с подшипником внутри
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Петербуржцев хотели накормить хлебом с подшипником внутри 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В одно из заведений общественного питания Северной столицы привезли хлеб с подшипником внутри, пишет участник сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». К счастью, повара обнаружили запчасть в буханке перед тем, как продукт попал на прилавок.
Хлеб доставили в заведение уже в нарезке и в упакованном виде. Разбирая его на порции, повара и увидели в буханке подшипник. Всю упаковку выбросили.
«Вот такой аппетитный и замечательный сюрприз был обнаружен нашими поварами в хлебе «Столичный», который предполагался к обедам в общепите, — подписал свою фотографию автор».
По предварительным данным, информации о бракованной партии хлеба в Роспотребнадзор не поступало.
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