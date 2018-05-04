Community: новое меню. Ты оценишь!

Шеф-повар ресторана Community Джакомо Ломбарди в честь начала нового сезона ввел в меню целую дюжину блюд. Они не только вкусные, но и очень красивые (если ты внимательно относишься к своему Instagram).

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Среди новинок — буррата с коллекцией из разноцветных помидоров (850 р.), утиная грудка, обжаренная до хрустящей кожицы, с грибами и вишневым соусом (900 р.), тартар из лосося с гуакамоле и соусом понзу (750 р.), теплое карпаччо из аргентинских креветок с ярко-желтой пеной из шафранового соуса (750 р.), осьминог с вялеными томатами черри (1200 р.) и многое другое.

Адрес: Космодамианская наб., 2 Подробнее: https://peopletalk.ru/article/community-novoe-menyu-ty-otsenish/