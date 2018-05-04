10 лучших летних веранд Москвы

Перед вами 10 стильных летних веранд Москвы и Подмосковья.

Ресторан White Rabbit

Панорамная веранда одного из самых популярных столичных ресторанов находится выше остальных — на 16 этаже Смоленского пассажа. Вкусное летнее меню, мягкие пледы на случай прохладного ветра, раздвижная крыша от яркого солнца и красивый вид — что ещё нужно для приятного времяпрепровождения.

Ресторан White Rabbit

Ресторан Brasserie МОСТ

Оказаться во Франции можно благодаря лавандовой веранде ресторана Brasserie МОСТ на Кузнецком Мосту. Обязательные для истинно французской брассери белые скатерти, уютные мягкие кресла и диваны из ротанга, строгие бежевые маркизы и море нежно-фиолетовых гортензий создадут неповторимую атмосферу, способную мысленно перенести вас в Прованс.

Ресторан Brasserie МОСТ

Кафе Moloko

Летняя веранда «Молока» — место для тех, кто ценит красоту вокруг себя. Здесь, на Большой Дмитровке, можно не только выпить неплохой кофе с десертом и плотно поесть, но и сделать себе много стильных фотографий на фоне больших кадок с зелёными растениями.

Кафе Moloko

Бар Time Out Как написано на сайте бара, «лучший вид на Москву» именно у них. И с этим трудно поспорить, когда видишь фотографии столицы (особенно ночной), сделанные с терассы Time Out. Заведение расположено под самым шпилем гостиницы «Пекин» на Большой Садовой улице.

Вид с терассы Time Out Ресторан ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

Аутентичный греческий ресторан на Большой Грузинской также открыл летнюю веранду. Располагается она вдали от шумной проезжей части и оживленных улиц. Сине-белый декор, традиционная кухня, уникальная коллекция греческого вина и сиртаки по выходным — всё это делает веранду ещё уютнее и привлекательнее.

Ресторан ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

Кафе Bottoms Up Лаконичная и стильная терраса расположена практически на пересечении Пятницкой улицы и пешеходного Климентовского переулка. Кстати, вечерами там играют уличные музыканты — что добавляет удовольствия от еды, общения и лета.

Кафе Bottoms Up Ресторан 45°/60°

С приходом теплого сезона мясной ресторан 45°/60°, что на улице Щепкина, вновь открыл для гостей двери уютной камерной веранды. Всего на летней веранде расположено 4 комфортных столика на 14 посадочных мест с удобными плетеными креслами, мягкими подушками и пледами.

Ресторан 45°/60°

Сеть пиццерий Scrocchiarella

Пять новых пицц от бренд-шефа Scrocchiarella следует дегустировать на новой летней веранде на Покровке. Спрятанная во дворе старинных особняков терраса — это буйство живых цветов и лаконичная красочная мебель.

Веранда Scrocchiarella

Гастрономический центр «Зарядье»

Гастроцентр «Зарядье» открыл самую «центральную» веранду в главном парке страны на 170 мест с невероятным панорамным видом на Москворецкую набережную, Парящий мост и Кремль. Яркая, зеленая, уютная и просторная веранда расположена полукругом по периметру вдоль панорамных окон Гастроцентра — идеально, чтобы любоваться потрясающей красоты закатами, а также пробовать обширное летнее меню и целую линейку освежающих домашних лимонадов.

Гастрономический центр «Зарядье»

Ресторан «Домино»

Ресторан «Домино» стал одним из первых подмосковных заведений, открывших летнюю веранду. У гостей клуба-курорта «ПИРогово» появилась возможность попробовать новые блюда, сидя на свежем воздухе и наслаждаясь видами весеннего гольф-поля.

Ресторан «Домино»