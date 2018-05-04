Нижегородские рестораторы представили регион на фестивале еды и футбола

Нижегородская область принимает участие в федеральном проекте гастрономического туризма «Welcome FoodballCup». При поддержке управления по туризму министерства культуры Нижегородской области и двух отелей категории 5* -«Sheraton Nizhny Novgorod» и «Парк отель Кулибин» регион предоставлен на двух гастрофестивалях — во Владимире и Грозном.

28 апреля во Владимире регион принял участие в Стартовом пилотном фестивале еды и футбола«WELCOME FOODBALL CUP» в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России».

Нижегородскую область на фестивале представлял ресторан «De Kas» отеля «Парк отель Кулибин 5*» во главе с шеф-поваром Виталием Михайловым . Рестораном была организована презентационная площадка в виде пикника, где были представлены традиционные нижегородские блюда, в том числе вкуснейший пирог с мясом — «нижегородская кулебяка», моченые яблоки из Подновья, фермерский поросенок в виде сладкого хвороста, и знаменитая окрошка, которая была одним из самым популярных блюд на Волге, а также представлены фирменные блюда и фирменный завтрак «Кулибин» с сервировкой из изделий народных промыслов региона — шахунской скатертью, расписанным под хохлому самоваром и посудой с хохломской росписью. Нижегородский пикник собрал самое большое количество участников, а спортивный комментатор Виктор Гусев был приятно удивлен вкусом нижегородской кулебяки.

В спортивной программе фестиваля — международном турнире по мини-футболу в лаптях среди команд шеф-поваров из Владимира, сборной городов ЧМ2018, а также с участием сборной шеф-поваров WorldChefs из Сербии, Греции, Израиля, Германии, Словении, Польши и Хорватии — принял участие бренд-шеф ресторана «SMORODINN» отеля «Sheraton Nizhny Novgorod 5*». Игра в футбол в лаптях на площадке фестиваля впечатлила не только иностранных гостей, но и представителей российского ресторанного бизнеса.

В ближайшие дни, 5 мая, Нижегородская область будет представлена на очередной площадке гастрономического фестиваля в городе Грозном Чеченской Республики, который также принимает гостей Чемпионата мира по футболу (в основном из Египта). Бренд-шеф ресторана «SMORODINN» отеля «Sheraton Nizhny Novgorod 5*» Зоран Велькович — многократный призер международных чемпионатов по кулинарии, вице-президент Ассоциации шеф-поваров Сербии, судья категории «В» Всемирной Ассоциации кулинарии WACS представит на конкурс шеф-батл среди шеф-поваров городов чемпионата мира по футболу и ресторанов города Грозного фирменное блюдо «Нежная говядина в беконе со смородиной», а также презентует несколько фирменных блюд высокой кухни с нижегородскими корнями, например «томленая утиная грудка с соусом из смородины, подается под дымом» и другие.