«Еда на ночь»: Руслан Поляков в гостях у «Еды»

Каждую неделю мы выходим на нашей странице в «Одноклассниках» в прямой эфир с передачей «Еда на ночь». В нее мы приглашаем разных хороших поваров и готовим с ними блюда из сезонных продуктов.

Вот очередная передача: к нам в гости пришел Руслан Поляков, шеф московского ресторана Remy Kitchen Bakery, — и приготовил зеленое ризотто со страчателлой. То есть раскрасил классическое ризотто шпинатом, базиликом и петрушкой — и добавил ему сливочности с помощью свежего сыра.

А еще Руслан попутно рассказал, как правильно делать это итальянское блюдо, чем оно отличается от рисовой каши, какой для него нужно брать рис и зачем добавлять вино.

Подробный рецепт — прямо под видеороликом.

Зеленое ризотто