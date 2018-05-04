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«Еда на ночь»: Руслан Поляков в гостях у «Еды»
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«Еда на ночь»: Руслан Поляков в гостях у «Еды» 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Каждую неделю мы выходим на нашей странице в «Одноклассниках» в прямой эфир с передачей «Еда на ночь». В нее мы приглашаем разных хороших поваров и готовим с ними блюда из сезонных продуктов.
Вот очередная передача: к нам в гости пришел Руслан Поляков, шеф московского ресторана Remy Kitchen Bakery, — и приготовил зеленое ризотто со страчателлой. То есть раскрасил классическое ризотто шпинатом, базиликом и петрушкой — и добавил ему сливочности с помощью свежего сыра.
А еще Руслан попутно рассказал, как правильно делать это итальянское блюдо, чем оно отличается от рисовой каши, какой для него нужно брать рис и зачем добавлять вино.
Подробный рецепт — прямо под видеороликом.
Зеленое ризотто
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