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«Россия сегодня» и Delivery Club выпустили гид для гостей ЧМ-2018
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«Россия сегодня» и Delivery Club выпустили гид для гостей ЧМ-2018 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Медиагруппа «Россия сегодня» совместно с Delivery Club создали проект специально для любителей футбола — удобный путеводитель по городам ЧМ-2018, в котором описаны самые красивые и необычные достопримечательности и лучшие рестораны 11 городов, принимающих турнир. Проект доступен в специальном разделе на флагмане медиагруппы.
Путеводитель рассказывает об интересных туристических местах, о новых спортивных объектах, а также помогает болельщикам определиться с тем, где поесть в незнакомом городе. В каждом из городов — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Сочи и Калининграде — определен перечень самых интересных ресторанов по версии Delivery Club — пользователей и экспертов компании. Совместный проект медиагруппы и сервиса доставки еды продлится до конца июля.
«РИА Новости — крупнейшее информационное агентство России, и мы очень рады нашему сотрудничеству. Данный проект возможен только с сильным партнером — обладателем серьезной экспертизы. Delivery Club выступает гастрономическим экспертом в проекте — сервис представлен в 97 городах России и может рассказать о достойных ресторанах. Мы надеемся, что полезный контент и совместные ресурсы РИА Новости и Delivery Club обеспечат проекту широкий охват», — сообщила Дина Талыпова, пресс-секретарь Delivery Club.
Ранее Федеральное агентство по туризму совместно с Mail.Ru Group представило обновление для мобильного сервиса Maps. me, в котором проложены туристические маршруты по 11 российским городам, принимающим Чемпионат мира по футболу-2018. Наряду с самыми известными и интересными местами пешие маршруты будут охватывать различные объекты, связанные с футболом.
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