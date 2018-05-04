Сообразили на двоих: отзыв о необистро Tilda Food & Bar

Расположение

Маша: Рест, вроде бы, находится в центре, но как его найти, без ста граммов не разберешься. Хотя пока с нас хватит и гугл-мепс, а выпьем уже на месте.

Юля: Я не успела поесть на работе, поэтому ориентироваться предлагаю по запаху! Нам нужен Сытинский тупик, 5. Ммм… какой подходящий адрес для бистро-бара! Так, если верить навигатору, нужно зайти в переулок, и по левой руку от магазина «Лавка-Лавка» увидим вывеску Tilda.

Интерьер

Маша: Как тут компактно внутри. Впервые вижу такой маленький бар.

Юля: Напоминает такое уютное местечко для своих. Приглушенный свет, интересные детали интерьера и стеллажи с вином на самых видных местах… Располагает с приятным дружеским посиделкам! Сразу настраиваешься на нужный лад. Кстати, а вот и свои — за соседним столиком наши коллеги из печатной версии SNC. Неожиданная встреча! Отвлекать не будем: судя по всему, там важные переговоры.

Меню и винная карта

Маша: Я, наверное, вдарю по морепродуктам. Даешь средиземноморскую диету! Мне, пожалуйста, суп в азиатском стиле и сливочного краба.

Юля: Для бистро выбор приличный — около 30 блюд. Предлагаю взять несколько закусок в стол. Например, паштет из чечевицы и… хваленые чипсы из баклажана с рикоттой и медом. Насчет чипсов не уверена, но почему бы и нет. А себе, пожалуй, закажу кукурузный суп с креветками и попкорном (звучит заманчиво) и рамп стейк с салатом фризе на гриле и арахисом — от одного названия в животе заурчало.

Маша: А пить мы, наверное, будем вино, которое нам посоветовали. Юль, что скажешь?

Юля: А давай попробуем лимонад! Говорят, он здесь самодельный и очень вкусный. Мандарин с кинзой, как по мне, странное сочетание, но кто не рискует…? А уже потом возьмем по бокалу твоего красного.

Маша: Лимонад так лимонад! Только вот кинзу я не люблю, так что, попробую тархун.

(Приносят лимонад и вино)

Юля: Слушай, а лимонад-то и правда хорош. В жаркий летний день — самое то.

Маша: Раз уж нам обеим принесли лимонад с кинзой, попробую! (Отпивает немного) Да, и правда очень даже ничего. Никогда ничего подобного не пробовала.

Юля: Предлагаю оценить вино.

Маша: Я привыкла вдыхать аромат вина, прежде чем пить. (Вдыхает). Забавно, что в носу остается запах карамелек из жестянки. Очень круто. На вкус оно как идеальное красное сухое, но я ни разу не сомелье.

Юля: Я вот тоже вообще не сомелье и обычно предпочитаю белое. Но сейчас о своем выборе на жалею: вино действительно отличное, с приятной кислинкой. Кажется, нужно будет повторить.

Маша: Не ожидала, что чипсы из баклажанов могут быть такими вкусными. Они как семечки, невозможно оторваться. Еще заценила масло с водорослями, никакого паштета уже не надо после двух таких бутербродиков.

Юля: Насчет чипсов согласна. Веганы точно оценят такую вкуснятину! Но паштет мне все же понравился больше: сразу чувствуется, что готовят его на месте и делают это мегакруто.

(Приносят суп)

Маша: Черт, да он огромный. Мне кажется, уже одного этого супа хватит, чтобы застрять в столе (это лайфхак для студентов сейчас был, кроме шуток). В супе много лапши и утки ребята не пожалели. Придется есть его в два подхода. Кажется, я только что открыла новый вид фитнеса.

Юля: У меня порция не такая большая, но не совру, если скажу, что это самый вкусный суп, который я когда-либо ела (мам, прости, но даже твой борщ ему уступает). А креветки и попкорн, оказывается, идеальное сочетание. Возьму на заметку!

Маша: Ну вот, принесли краба, и я вспомнила, что мы находимся в ресторане. Порция миниатюрная, но я уже наелась супом и могу с достоинством воткнуть вилку в главное блюдо. (Пробует краба). Божечки, такого вкусного краба я не ела даже на самых роскошных фуршетах, это просто нечто!

Юля: А вот мой стейк выглядит как в лучших испанских ресторанах. И на вкус не подвел! Настоящий подарок для мясоедов. Может, попробуешь?

Маша: Юль, спасибо, конечно, но после моего нового вида фитнеса кусок в горло не лезет. Кажется, я одна сообразила за двоих.

Юля: А я, похоже, готова заказать десерт. Видела у мужчины за соседним столиком красивый яблочный пирог в форме розочки. Почти влюбилась (не в мужчину, если что).

Маша: Кроме шуток, я наелась так, что на десерт меня уже не хватит. А вот вино, пожалуй, повторю.

Юля: Пирог, кстати, волшебный! Зря ты не отказалась от десерта.

Маша: Поверь, не зря (Поглаживает живот, тяжело дыша).

Вердикт

Юля: Для небольших компаний или дружеских посиделок вдвоем-втроем, место идеальное. Цены выше среднего, но в центре Москвы аналогичное заведение по соотношению цена-качество с более низким ценником найти почти невозможно. Из того, что мне удалось заметить помимо отличного микса европейской и азиатской кухонь — то, как ответственно здесь подходят к выбору продуктов. У команды «Тильды» свой мясник, у которого шеф заказывает мясо и птицу, за овощами ездят на Дорогомиловский рынок, а микрозелень покупают у маленького фермерского хозяйства. Такие заморочки есть далеко не у всех столичных рестораторов.

Маша: После такого плотного ужина я забыла обо всем на свете. Кроме божественного краба, конечно. Сегодня мы с ним чувствовали себя в своей тарелке (особенно он). Кажется, теперь это одно из моих любимых заведений на Патриках. Обязательно приду еще!