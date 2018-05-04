На месте «Ля Мезона» открылась элитная кулинария с итальянским сыром из Белоруссии

Заведение «Ля Мезон. Кухня» начало работать сегодня, 4 мая, на месте одного из залов ресторана «Ля Мезон» в центре Новосибирска. Ресторан закрылся в начале этого года на реконструкцию.

«Ля Мезон. Кухня» состоит из двух отделов: кулинарии и кондитерской, витрины которых выставлены по левую и правую сторону зала со свободным проходом между ними. Как пояснила корреспонденту НГС управляющая ресторанным комплексом Елена Алфёрова , владельцы заведения настояли на том, чтобы в «Кухне» не было посадочных мест. Попробовать что-то на месте можно только стоя, поставив еду и напитки на высокие круглые тумбы в центре зала.

В кулинарном отделе несколько десятков позиций — от охлаждённого мяса и рыбы (мраморная говядина, баранина, тунец, чёрная треска и т.д.) до готовых блюд и колбас собственного производства. Часть колбас делается по европейским рецептам, часть — по чуть улучшенным новыми добавками советским.

Так, сейчас в «Кухне» можно купить варёную колбасу «Крюковская» — это докторская колбаса с фисташками. Из полуфабрикатов можно отметить уже приготовленные порционные куски мяса, птицы или рыбы в вакуумной упаковке, которые нужно только разогреть или обжарить на сковороде.

В отличие от принятой в кулинарных отделах системы, когда цена указывается за 100 грамм продукта, здесь на ценниках готовых блюд стоит стоимость порции. Блюда эти, похоже, рассчитаны на состоятельную публику: салат с копчёной утиной грудкой обойдётся в 630 рублей, томлёная ножка кролика — в 590, порция булгура с брокколи и кизилом — 100 рублей. Килограмм «Крюковской» стоит 1500 рублей.

В кулинарии можно также купить сыры с итальянскими названиями — грана падано, манчего, горгонзола и другие. На вопрос, откуда эти сыры прибыли, в заведении скромно отвечают: «Из Белоруссии. Там очень хорошие молочные продукты».

Другая половина «Кухни» отведена под торты и пирожные, которые раньше продавались в кондитерской «Ля Мезона». Цены на небольшие десерты (например, эклеры) здесь начинаются от 75 рублей за штуку, торты среднего размера стоят по 800–900 рублей.

По словам Елены Алфёровой, «Кухня» работает пока в тестовом режиме. В ближайшем будущем в зале должно появиться дополнительное оборудование, а на витринах — продукты, которые ещё не успели привезти поставщики.

Пока закрытый малый зал прежнего «Ля Мезона» должен открыться в конце мая — он будет работать как обычный ресторан.

Кулинарии — активно развивающееся направление в ресторанном бизнесе, но ранее им занимались только ритейлеры. Так, своими кулинарными отделами известны магазины сетей «Бахетле» и «Добрянка», которые предлагают не только готовые блюда и полуфабрикаты, но и сыры собственного производства.

В прошлом году владельцы ресторанов «Баранжар» и «Якитория» открыли на улице Советской кулинарную лавку «Из другого теста», а в этом году владельцы группы «Септима» (которым принадлежит и «Ля Мезон») запустили новый для себя формат демократичных кулинарий «Свёкла».