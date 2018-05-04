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В Православном университете пройдет конкурс международной кухни
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В Православном университете пройдет конкурс международной кухни 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В конкурсе примут участие 8 команд, которые представят на суд жюри национальные блюда русской, дагестанской, украинской, армянской, греческой, итальянской, французской и японской кухонь
В воскресенье, 6 мая в 17:00 в главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) впервые состоится конкурс международной кухни, приуроченный ко дню св. Георгия Победоносца. В конкурсе примут участие студенты ПСТГУ, гости из российских регионов, а также ученики московских вузов из Армении, Италии, Китая и Японии.
— Цель конкурса — раскрыть творческий потенциал личности, погрузить в атмосферу национального колорита разных культур, обменяться интересными рецептами и познакомиться с народным фольклором стран, — рассказала один из организаторов конкурса Стелла Аванесова.
8 команд-участниц представят на суд жюри и зрителей национальные блюда русской, дагестанской, украинской, армянской, греческой, итальянской, французской и японской кухонь. В формате конкурса пройдут презентации блюд и творческие номера, характеризующие особенность культуры этих стран. Лучшая команда получит главный приз, всех остальных участников наградят дипломами и сувенирами.
По словам проректора ПСТГУ по международной работе протоиерея Георгия Ореханова, это первый и достаточно рискованный опыт в жизни Университета.
— Если что-то покажется неудачно приготовленным, во второй раз вряд ли мы сможем собрать столько участников и гостей. Но мы надеемся на творческий потенциал членов наших замечательных команд и не будем судить их уж слишком строго, — подчеркнул отец Георгий.
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