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Во Вьетнаме начинается фестиваль пива
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Во Вьетнаме начинается фестиваль пива 

Вьетнам сегодня 40 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Горный курорт Sun World Ba Na Hills в Дананге запускает собственный пивной фестиваль B’estival 2018, который продлится до 5 сентября
Специально для фестиваля в парке Du Dome открыли ресторан Beer Plaza на 3 000 мест с блюдами немецкой кухни и барбекю. За время проведение фестиваля здесь выступят более 200 европейских артистов.
Руководство города надеется, что наряду с проводимым с апреля по июнь фестивалем фейерверков, фестиваль пива привлечет в Дананг еще больше туристов. За выходные с 28 апреля по 1 мая город уже посетили 250 000 путешественников, 100 000 из которых — иностранцы.
Курорт на горе Ба На был построен французами в 1901 году. Сейчас он представляет из себя город, выстроенный в стиле европейского средневековья, с аттракционами, винным погребом и канатной дорогой, зарегистрированной в Книге рекордов Гиннеса как самая продолжительная нон-стоп дорога.
Источник: Vietnam.net
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