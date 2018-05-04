Во Вьетнаме начинается фестиваль пива

Горный курорт Sun World Ba Na Hills в Дананге запускает собственный пивной фестиваль B’estival 2018, который продлится до 5 сентября

Специально для фестиваля в парке Du Dome открыли ресторан Beer Plaza на 3 000 мест с блюдами немецкой кухни и барбекю. За время проведение фестиваля здесь выступят более 200 европейских артистов.

Руководство города надеется, что наряду с проводимым с апреля по июнь фестивалем фейерверков, фестиваль пива привлечет в Дананг еще больше туристов. За выходные с 28 апреля по 1 мая город уже посетили 250 000 путешественников, 100 000 из которых — иностранцы.

Курорт на горе Ба На был построен французами в 1901 году. Сейчас он представляет из себя город, выстроенный в стиле европейского средневековья, с аттракционами, винным погребом и канатной дорогой, зарегистрированной в Книге рекордов Гиннеса как самая продолжительная нон-стоп дорога.

Источник: Vietnam.net