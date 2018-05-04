9 главных ресторанных открытий весны

Азиатский дайнер с входом через сувенирную лавку, спортбар во дворце и гастробар, где едят только руками — собрали лучшие ресторанные открытия первых месяцев весны. Tiger Lily

Местонахождение заведения законспирировали с последовательностью Бэнкси — расположение в недрах Пассажа, отсутствие вывески и вход через цветочную лавку. Однако это не остановило фуди: в первый же рабочий уикенд продюсер фестиваля «О, да! Еда!» Артем Балаев ждал на входе, чтобы пообедать креветками в хрустящей панировке в кисло-остром соусе и салатом с уткой и китайской грушей, а промоутер и диджей Федор Ktodj? — булочками бао с рваной уткой. Свидетельствуем, это блюдо, которое по популярности сейчас догоняет бургеры, здесь сделано с эталонным паровым тестом, сжимающемся при нажатии, и щедрой порцией начинки. Не уступают им в правильности подачи баклажаны с томатами, курица в медовом соусе и десерт моти с ягодами и маскарпоне. Также в меню — рагу из лягушачьих лапок, битые огурцы, утиная ножка по-пекински, дим самы, вонтоны и вок.

Явке в формате «были все» способствует эстетское оформление, спродюсированное Андреем Перепечко , номинантом премии «Лучшие дизайнеры и интерьеры» «Собака.ru»: пространство напоминает то ли футуристическое привокзальное кафе, то ли неоготическую базилику. Цветочная лавка на входе, кстати, не бутафорская — колоритные комнатные суккуленты в брендированных горшках и креативные букеты вполне можно приобрести себе или в подарок.

Ресторан Tiger LilyИтальянская ул., 19 «О, Спорт!»

В апреле знаковый бар «О, Спорт!» заработал по новому адресу обновленным — в особняке на улице Куйбышева, 26. Заведение спортивного журналиста Федора Погорелова и предпринимателя Игоря Лядова открыто с 2015 года и по первому месту прописки на Большой Пушкарской быстро стало центром социальной жизни фанатского сектора — за это коллектив места в 2017 был признан лучшей ресторанной командой Петербурга на премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге». Посмотреть матчи под комментарий экспертов в расширенный «О, спорт!» тоже собираются как завсегдатаи стадионов, так и светские болельщики от музыкантов до бизнесменов — однако в масштабах куда больших: теперь помещения рассчитано на сотни гостей. Новое место расположения — отдельно стоящий особняк 1917 года — там обустроили сцену, десятиметровую барную стойку, танцпол и, главное, огромный экран для трансляций. В программе — не только матчи с живым комментарием и вечеринки, но и концерты. В обновленном меню в закусках появились тартары и карпаччо, фиш'н'чипс, вафли и паштеты.

Бар «О, спорт!»Ул. Куйбышева, 26 Port

В начале апреля вновь открылся рыбный проект Port: он в 2015-2017 годах успешно проработал на улице Маяковского и закрылся из-за разногласий с соседями. Теперь заведение расположилось на Петроградской стороне по адресу Большая Монетная, 16 на первом этаже бизнес-центра. Большая часть меню осталась неизменной, из специалитетов готовят тартар из креветок со сливочным лаймом, щеки трески с муссом из поленты и осьминога с жаренным ананасом и соусом из манго. Из нововведений — камерное помещение с компактным меню из мясных позиций, например, тартар из говядины с курдом из голубого сыра. Кухня по-прежнему остаётся под контролем шеф-повара Александра Пушкарёва. Оформлением занималась команда DA Architects: интерьер большого помещения бывшего заводского цеха они решили в индустриальном стиле.

Ресторан PortУл. Большая Монетная, 16 «Сидрерия»

Проект на набережной реки Мойки, 67 — результат совместного творчества коллективов «Сидрерии» и бара «Полторы комнаты». Первое заведение под таким названием заработало весной 2014 года на Караванной улице: его открыло команда бара «Цветочки» — потом оно переехало на Моховую. Это был первый общепит в Петербурге, специализирующеийся на сидре. В барной карте нового места, кроме традиционно богатого выбора заглавного напитка, появились фруктовые дистилляты — например, шнапсы и кальвадосы, также в баре смешивают коктейли и сочиняют нетривиальные настойки. Меню с едой почти полностью повторяет меню «Сидрерии» на Моховой: в нем закуски от луковых колец и хумуса до брускетт и кростини, сендвичи с бельгийскими вафлями и куриные крылья, из новинок — выбор блюд приготовленных на открытом огне: на кухне стоит настоящая каменная дровяная печь. По выходным обещают насыщенную и шумную программу — живые концерты, диджееев и вечеринки.

Бар «Сидрерия»Наб. Мойки, 67 Omo Заведение на Кадетской линии — семейное кафе корейской династии Лигай: двадцать лет назад именно они открыли одно из первых заведений своей национальной кухни в Петербурге «Корейский домик» на набережной Фонтанки, 118. И родители, и дети трудятся в новом кафе сами — в первую очередь крутят домашнюю лапшу, которая идет в блюдо, лежащее в основе рациона каждого жителя Кореи — похлебку куксу (другой вариант произношения — кукси) с мясом и овощами. Еще несколько специалитетов на каждый день — рис пибимпаб с жареным яйцом и овощами и лапша чаджанмен с соусом из черных бобов. Последний, как и все заготовки делают на кухне сами — в том числе главный национальный хит капусту ким чи и маринованные грибы. Мясо — маринованные свинину или говядину — гость может приготовить сам на жаровнях, встроенных в стол. Средний чек очень демократичен — закуски начинаются от 60 рублей, самое дорогое блюдо стоит 490.

Кафе OmoКадетская линия, 29 «Едим руками» В новом дайнере Ginza Project на Садовой улице, 41 собрали международную сборную фингерфуда — кебабы, хворост и аранчини. Вангуем, что заведение может стать самым душевным общепитом в городе. Столовых приборов здесь нет, всем выдают латексные перчатки, в которых можно и разбирать цыпленка том ям, и обгрызать имбирно-чесночные ребрышки. Что с того? Следите за руками — в них не получится проверять мессенджеры в гаджетах, так что ничто не будет отвлекать от живого общения, сочности рисовых шариков аранчини или выдающего объема луизианского плато с морепродуктами — крабом-стригуном, креветками и мидиями.

Бар «Едим руками»Садовая ул., 41 Lebowski Концепция бара построена на культовом фильме «Большой Лебовски» братьев Коэнов, послужившим основой целому философскому учению дудеизма — игровой религией, построенный на жизненных принципах главного героя ленты. Дизайн интерьера вдохновлен сценами картины: один зал обыгрывает первый сон Лебовски, второй зал — кабинет Большого Лебовски.

Меню бара построено необычно — вместо наименований напитков указан диапазон цен: например, дистилляты — от 200 до 400 рублей, аперитивы, биттеры и настойки — от 200 до 300. Основа коктейльной карты — твисты на любимый напиток главного героя фильма «Белый русский»: всего десять вариаций под номерами от одного до десяти. Остальным коктейлям тоже присвоены номера — до тридцати; помочь разобраться в заказе помогут бармены. Режим работы — с 18:00 до 02:00, по выходным работают до последнего гостя.

Бар LebowskiУл. Жуковского, 26 «Каха бар»

Команда из ресторанов «Вкус есть» и Regatta сделала демократичное заведение с современной грузинской кухней. В раздел «Быстро к вину» включили гуакамоле из баклажанов с начос, брускетту с томатами, страчателлой и ткемали и жареный сулугуни с мармеладом из инжира и сацебели. Среди салатов и закусок — тартар из форели с аджикой и курица с карамелизированными орехами и шпинатом, в супах — крем-суп из чечевицы с айвой и острый гибрид фо бо и харчо «хар-бо». В секции «Тесто» — хачапури и лаваш на манер пиццы с оливковым тапенадом и дор блю. Винную карту составил сомелье Иван Пуденков из «Вкус есть» и Mur_mur: акцент сделали на винах Грузии. В рецептуру коктейлей включили аутентичный крепкий грузинский алкоголь. Летом станут открывать окна и обустроят небольшую террасу.

Бистро «Каха бар»Ул. Рубинштейна, 24 Daily Delicatessen

В заведении собраны блюда американской континентальной кухни из нью-йоркских закусочных. Фирменная позиция — мак'н'чиз, макароны с сыром. На выбор есть десять разных вариантов начинок на выбор — например, классическая с изобилием сыра, лосось горячего копчения с рикоттой, перец чили и карамелизованный лук или глазированные ребра. Из мясных блюд готовят джамботто — тушеную говядину с овощами, тортилью энчиладос с курицей, бургер и ребра BBQ в канадском стиле. Среди супов — клэм-чаудэр из молллюсков и техасский кукурузный, в закусках — Ashton Kutcher Fries: чипсы из батата и картофель фри двух видов с четырьмя соусами. Проект оформления ресторана разрабатывали дизайнеры Слава Валовень и Илья Ольховский . Интерьер выдержан в индустриальном стиле, из деталей можно отметить коллекцию винила классического рока и оригинальные автографы групп Kiss и Sweet.

Ресторан Daily DelicatessenЛитейный пр., 64/78