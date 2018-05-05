Студенты MIT открыли первый в мире полностью роботизированный ресторан

Посетители рестораны делают заказ через электронные терминалы или голосовые сообщения. Необходимые для блюда ингредиенты попадут в одну из барабанных машин, после чего произойдет смешение и подогревания.

Готовка каждого блюда занимает примерно три минуты, при этом гости могут наблюдать в режиме реального времени за процессом приготовления через специальные мониторы. Для подогрева блюд на кухне Spyce используется магнитная индукция, при этом плита может автоматически ополаскивать сама себя после окончания готовки каждого блюда.

Сейчас ресторан предлагает клиентам в основном продукты здорового питания: злаки, капусту, бобы, йогурты и некоторые мясные продукты. Стоимость одного блюда составляет около $7,5. По словам владельцев, это сравнительно низкая стоимость, которая обеспечивается экономией на работниках ресторана. Единственными сотрудниками-людьми в ресторане являются два повара, которые нарезают и подготавливают ингредиенты для готовки, а также складывают гарнир.

Идея роботизированного ресторана принадлежит четырем студентам Массачусетского технологического института. Они построили прототип заведения в подвале общежития, а позже реализовали ее, пригласив профессионального шеф-повара для создания рецептов. Эксперты полагают, что в будущем работников сферы фастфуда заменят роботы — машины будут и принимать заказы, и готовить пищу.