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В Бостоне открыли ресторан с роботизированной кухней
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В Бостоне открыли ресторан с роботизированной кухней 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Роботизированный ресторан специализируется на приготовлении салатов. Посетителям предлагают салаты из самых разных ингредиентов: овощей, фруктов, зелени, злаков, сыра, орехов, куриного мяса или рыбы. Имеются также варианты блюд для вегетарианцев и веганов, а также еда без глютена. Посетители выбирают желаемое блюдо через установленный в зале терминал. Далее компоненты блюда в присутствии клиента в измельченном виде подаются в автоматическом режиме в один из семи вращающихся котлов. Встроенные электрические плиты нагревают еду до нужной температуры, после чего котел переворачивается и готовое блюдо оказывается на тарелке. Процесс приготовления занимает не больше трех минут. Однако роботы-официанты в ресторане не предусмотрены. Заказы передают посетителям сотрудники ресторана, они же занимаются подготовкой ингредиентов.
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