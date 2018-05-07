В Бостоне открылся ресторан с поварами-роботами

Ресторан Spyce, в котором процесс приготовления пищи роботизирован, открылся в Бостоне (американский штат Массачусетс). В заведении подают преимущественно салаты. Стоимость одной тарелки обычного салата начинается от семи с половиной долларов, передает ТАСС

Это первый в мире ресторан с роботизированной кухней для приготовления сложных блюд. Посетители делают заказ с помощью терминала. Компоненты блюда прямо на глазах у клиентов в измельченном виде подаются в автоматическом режиме в один из семи вращающихся котлов. Котел переворачивается, и его содержимое оказывается на тарелке.

Весь процесс приготовления пищи занимает не больше трех минут. Между тем подготовкой ингредиентов, добавлением приправ и обслуживанием техники занимаются люди. Главный кулинар заведения — француз Даниэль Булю.