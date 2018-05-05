Счастливые улыбки и очень необычная невеста: в Сети появились первые фото со свадьбы Амбарцума Кабаняна и Анны Бибичадзе

В интерьере ресторана, больше похожем на тбилисскую квартиру, молодожены были на первом свидании и знакомили родителей. «Мы хотели разделить этот день с самыми близкими, собрав их в месте, в котором писалась история нашего романа, а теперь — нашей семьи. Самым главным подарком стали гости, настроение которых превратило свадебный обед в ужин, а потом и в вечеринку после закрытия ресторана», — рассказал жених.

Для церемонии и свадебного обеда невеста выбрала платья Ruban Haute Couture, а жених костюм Costume Code — на отвороте воротника пиджака красовалась надпись «Husband of The Queen».

Фото: архивы пресс-служб