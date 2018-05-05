Первый в мире ресторан с роботами‐поварами появился в США

Первый в мире ресторан фаст-фуда, в котором работают роботы, открылся в американском городе Бостон в штате Массачусетс. Об этом сообщило издание Business Insider.

Роботами в ресторане являются семь крутящихся чаш — они смешивают и обжаривают ингредиенты, а на каждый заказ при этом уходит не более трех минут.

Уточняется, что идея создать роботизированный ресторан принадлежит четырем студентам из Массачусетского технологического института. Прототип такого ресторана они построили еще в подвале общежития, а позже пригласили профессионального шеф-повара, который помог студентам с созданием рецептов, и реализовали настоящий ресторан.

По мнению специалистов, в будущем роботы смогут не только готовить, но и принимать заказы.

В одном из банков Швейцарии семерых сотрудников заменили пятью роботами. Такое решение руководство учреждения приняло в целях повышения скорости обслуживания клиентов.