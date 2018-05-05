На Кузнецком мосту открылся эффектный ресторан Dante Kitchen + Bar

Авторы популярного «Saxon + Parole» придумали новую яркую концепцию. На Кузнецком мосту открылся эффектный ресторан Dante Kitchen + Bar, пишет Restoclub.

Заведение расположилось в доходном доме М. В. Сокол, где в начале прошлого века находилась штаб-квартира итальянского общества имени Данте Алигьери с читальным залом и выдачей разрешений на посещение родины поэта. Отсюда — название ресторана, однако некоторое стремление к истокам при общей современности проекта проявилось и в визуальном оформлении пространства. Первое, что было сделано на стройке, — мастера вскрыли стены до кирпичной кладки и отреставрировали историческую чугунную винтовую лестницу на второй этаж. В остальном Dante немного напоминает жилище какого-нибудь туземного племени и несмотря на дружбу кирпича с некрашеным бетоном ничуть не похож на лофт. Интерьером ресторана занималась дизайнер Евгения Ужегова из Living Now Studio (Nofar, Montifiori).

Кухней заведения руководит Игнат Куликов, шеф-повар с интересной судьбой и не менее интересно сложившейся карьерой. Не раз менявший порт приписки, последние десять лет Игнат провел в Новой Зеландии, и этот опыт отчетливо отразился в его авторской гастрономии. Нетривиальная (и актуальная) смесь кулинарных традиций разных стран и регионов, навеянная переселенческой культурой новозеландцев, — вот чего стоит ожидать от меню Dante. Здесь, например, есть своя версия одного из московских хитов — тартара из говядины: в Dante его подают с трюфельным голландезом, попкорном из сухосжилий и пюре из пастернака (750 руб.). Другая популярнейшая в столице закуска — сыр буррата — прибывает на стол в сопровождении пюре из болгарского перца, спонжа из петрушки и икры из бальзамика (750 руб.). На горячее можно заказать, скажем, креветки с манговым чатни и черными каннеллони с муссом из морепродуктов (800 руб.) или свиное брюшко с морковью, лесным орехом и соусом тамаринд (750 руб.). Даже банальная куриная грудка гарнируется с выдумкой — пюре из краснокочанной капусты (600 руб.). В меню также есть пять видов пинцы (520-650 руб.) и несколько вегетарианских блюд.

Шеф-бармен проекта — Оксана Жидкова ("Saxon + Parole"). Она придумала для Dante десяток авторских коктейлей, а также особый коктейльный формат, который вполне может «выстрелить» этим летом, — draft bar, или коктейли на кранах. Кроме того, в ресторане представлена широкая география бутылочного пива.

Адрес: ул. Кузнецкий Мост, 3