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В США открыли ресторан с роботами-поварами
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В США открыли ресторан с роботами-поварами 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Двухсотлетний человек"
«Вкалывают роботы, а не человек», помните эту фразу из фильма «Приключения Электроника». Кажется, прогресс, действительно, шагнул далеко вперед и вполне возможно, что совсем скоро за человека всю работу будут выполнять роботы.
Первые шаги в этом направлении сделали владельцы ресторана быстрого питания «Spyce», расположенного в американском городе Бостон (штат Массачусетс). На кухне этого заведения работают роботы, сообщает издание Business Insider.
Правда, человекоподобными этих роботов никак не назовешь: «повара» представляют собой семь крутящихся чаш, которые смешивают и обжаривают ингредиенты блюд. Это весьма экономит время подачи блюд посетителям: в среднем на приготовление одного заказа у роботов уходит около трех минут.
Идея подобного ресторана с роботами-поварами принадлежит студентам Массачусетского технологического университета. Четверо друзей создали прототип роботизированного ресторана в подвале общежития университета, а затем пригласили шеф-повара, который помог им создать рецепты. Последним шагов в реализации проекта стало открытие настоящего ресторана с поварами-роботами.
Специалисты полагают, что уже в недалеком будущем роботы вполне смогут заменить работников сферы фастфуда. Причем электронные «повара» будут не только готовить блюда, но и научатся принимать заказы.
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