В Балаклаве стартовал гастрофестиваль «О, да! Еда!»

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. В Балаклаве на территории шампанерии «Золотая Балка» открылся крупнейший гастрономический фестиваль «О, да! Еда!». Десятки фуд-кортов и ресторанов собирают множество гостей мероприятия, которые желают продегустировать или приобрести редкие блюда крымской кухни, передает корреспондент РИА Новости Крым.

На шести гектарах разместились гастрономический театр под большим шатром, оборудованным профессиональной кухней, уличные рестораны, зоны для мастер-классов и дегустационные площадки. Кроме того, на территории Арт-парка создан кинотеатр под открытым небом, звучит музыка, организованы экскурсии в винные подвалы. Также работают разнообразные площадки для детей. Главной темой фестиваля стала «Крымская кухня во всем ее многообразии».

Гранд-шеф сети «Оранжерея» Ашер Комаев третий год подряд приезжает в Крым, чтобы познакомиться с крымскими блюдами. Он убежден, что пока гастрономический туризм в регионе развит слабо, однако «О, да! Еда!» является большим толчком для развития этого вида туризма.

"Крыму нужно немного времени, гостеприимство, вкусная еда и реклама. Крым нужно развивать и дать россиянам с материка почувствовать вкус местной кухни. Очень люблю здешние рапаны, мидии, всю местную рыбу, а еще блюдо шкара, которое готовят моряки. Я бы никогда не подумал, что моим любимым блюдом станет ракушка, которую в детстве к уху прикладывал. Теперь крымские блюда буду готовить в своем ресторане в Сербии", — рассказывает повар.

На данный момент на фестивале стартовали мастер-классы для любителей изысканной кухни. В ближайший час Ашер будет учить гостей фестиваля готовить паштет из рапанов с крымскими цветами. Затем другие известные повара России представят свои фирменные блюда и научат их готовить.

Крупнейший российский гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» впервые проходит в Крыму. Он продлится 5 и 6 мая.