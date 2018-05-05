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Американец съел 30 тысяч Биг-Маков и остался здоровым
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Американец съел 30 тысяч Биг-Маков и остался здоровым 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Американец Дон Горске съел 30-тысячный Биг-Мак в своей жизни и побил мировой рекорд по числу съеденных бургеров. Об этом сообщило издание USA Today.
Горске, вышедший на пенсию тюремный охранник, дал слово, что съест 30 тысяч Биг-Маков к маю еще в середине марта, и выполнил свое обещание. 64-летний мужчина отведал бургер в том же ресторане сети «Макдоналдс», где в 1972 году впервые попробовал это блюдо.
«В то время в городе был всего один «Макдоналдс», а я только-только получил водительские права», — вспомнил он перед тем, как обновить свой собственный рекорд.
Американец признался, что этот бургер стал особенным для него. Перед поеданием юбилейного Биг-Мака он устроил полуторачасовую презентацию, на которой показал свою тетрадь с записями о съеденных бургерах. После этого он купил еще один Биг-Мак домой.
Обычно он ест 14 Биг-Маков в неделю, покупая их заранее в ресторане, а затем разогревая в микроволновке. За 44 года он насчитал всего восемь дней, когда он не ел бургер, в один из них ресторан оказался закрыт из-за бурана. По его словам, он регулярно проверяется у врачей, и у него нормальное давление и низкий уровень холестерина. Однако он страдает обсессивно-компульсивным расстройством, чем отчасти объясняется его привычка считать съеденные Биг-Маки.
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