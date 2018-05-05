Как, оказывается, мстят клиентам официанты и повара

Вы даже представить себе не можете, насколько обидчивым и мстительным может оказаться ваш официант или, например, упаковщик продуктов. На популярном социальном сервисе Quora и других площадках периодически появляются прямо-таки шокирующие рассказы. Прочитайте и, возможно, в следующий раз вы подумаете дважды, прежде чем затевать скандал с этими людьми.

Источник: anews.ru «Повара этого я в итоге уволил»

«Однажды в моем ресторане недовольный клиент дважды отослал блюдо обратно на кухню. Рассерженный повар решил сделать капризному гостю комплимент в виде шоколадного брауни с маленьким шариком мороженого. Только вот вместо сладкого угощения повар придумал использовать свиной жир. Он оформил продукт таким образом, что внешне отличить его от мороженого было практически невозможно», — рассказывает пользователь Quora Райан Своллоу.

«А так как зона кухни была частично отделена от зала стеклом, автор этого шедевра наблюдал вместе с еще одним поваром за беднягой, который отведал жир вместо мороженого, — поведал хранитель секрета. — Повара этого я в итоге уволил. Надеюсь, минута веселья действительно была ему дороже работы».

«На другом месте я столкнулся с официантом, который решил отомстить клиенту, добавив в его напиток глазные капли «Визин», так как думал, что они вызовут сильную диарею. Этот парень был настолько глуп, что додумался похвастаться этим перед другими официантами. Конечно, это дошло до меня. Шутника я уволил», — поделился этот же пользователь.

«Решил отомстить вредному клиенту, добавив в кофе дозу ЛСД»

«Я как-то работал помощником официанта в одном хорошем ресторане… Так вот мой напарник решил отомстить вредному клиенту, добавив в его кофе дозу ЛСД…» — вспоминает юзер Reddit howluckyarewe.

«Достал, отряхнул и подал гостю»

«Однажды я видел, как повар специально уронил кусок мяса на пол (корочкой вниз), а потом положил его на тарелку и отправил клиенту», — делится пользователь Reddit TamponShotgun.

«Девушка, с которой я работал, однажды облизала заказанные брокколи. Она сделала это после того, как дама, для которой предназначался этот заказ, несколько раз подряд просила подогреть блюдо», — рассказывает пользователь Reddit AngeMaiden.

«Избивший меня парень пришел в ресторан, где я работал поваром»

«Меня как-то избил парень на улице, а через несколько дней, так получилось, он пришел вместе со своими приятелями в ресторан, где я работал поваром. А так как зона кухни была ограждена прозрачным стеклом, он сразу меня увидел и начал издеваться, рассказывая дружкам, как он меня отделал. Я отомстил ему: высморкался в его суп, а второе извалял на полу, так что оно было все в мелких волосках», — пишет другой пользователь сервиса.

«Нашел на полу крошечную мокрицу…»

«Я видел, как мой коллега-официант, наслушавшись от клиентки гадостей, отправился на кухню за ее заказом и испортил его. Парень взял тарелку с заказанной пастой, нашел на полу крошечную мокрицу и, осторожно приподняв сырную корочку, положил ее в центр тарелки. А потом смотрел, как дама все это съела», — признался пользователь sleevey.

«Я работаю в гастрономе. И когда у вредного клиента среди покупок есть сыр, я обязательно укладываю его на самое дно пакета, чтобы он хорошенько сплющился», — поделился опытом юзер Anon_Alcoholc.

«Когда я работал в пиццерии, мой коллега мстил неприятным клиентам следующим образом. Он брал острый перец и сыпал его в какое-то одно место на пицце, которое затем маскировал пепперони», — рассказывает пользователь Reddit sfw3015.

«Если какой-нибудь столик меня сильно бесил, я шел к хостес и просил посадить за соседний столик рядом с раздражающими клиентами гостей с маленькими орущими детьми», — пишет юзер все того же Reddit phuque_ewe.