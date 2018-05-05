Гастрономический фестиваль в Севастополе собрал лучших поваров Крымского полуострова

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский /. Лучшие повара Крыма собрались в субботу в Балаклаве под Севастополем для участия в первом гастрономическом фестивале «О, да! Еда!», направленном на продвижение региональной кухни и локальных продуктов, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль проводится на виноградниках агрофирмы «Золотая балка». Организаторы ожидают, что за два дня работы фестиваля — 5 и 6 мая — его посетит порядка 20 тыс. гостей.

"Крым прекрасен не только своими пейзажами, морем, солнцем, горами, но и прекрасен с точки зрения гастрономии. Сейчас происходит эволюция этого направления, его развитие с колоссальным темпом, это нужно показывать, максимально культивировать. Мы видим, что много шеф-поваров приезжает из других городов РФ поднимать гастрономический уровень Крыма, я думаю, что еще года два, и полуостров станет неким центром притяжения любителей вкусно поесть и отдохнуть на свежем воздухе у моря", — сказал ТАСС организатор фестиваля Ираклий Цезаров.

По его словам, уникальное географическое положение и богатая история Крыма сформировали неповторимые кулинарные традиции полуострова и дали толчок к открытию множества интересных ресторанов на основе местных продуктов.

Кулинарное многообразие

Двенадцать поваров из лучших ресторанов Крыма и Севастополя на фестивале готовят изысканные блюда в «Гастрономическом театре». Здесь и паэлья с морепродуктами, рапанами и мидиями, и паста с черноморским анчоусом, и печеная свекла с черным кус-кусом, томатной водой и сметаной из козьего молока, и эклеры на основе черемуховой муки с лавандовым кремом и многое другое.

Открыл «Гастрономический театр» в 13:00 мск бренд-шеф ресторана «Оранжерея» Ашер Комаев. «Я сегодня готовлю паштет из рапанов с крымскими цветами, крымской смесью апельсина и лимона — лимонсином — и нашим крымским хлебом. Рапаны — это типично крымская еда, а паштет из рапанов не делает никто, но это абсолютно простое блюдо, оно по силам любому», — поясняет повар.

По его словам, проведение фестиваля важно не только для продвижения многообразной крымской кухни, но и для повышения интереса молодежи к профессии повара.

Поделиться успехом

Фестиваль «О, да! Еда!» — это не только приготовление изысканных блюд, но и обмен опытом представителей индустрии. В специально оборудованном лектории здесь в субботу проходит лекция «История успеха от профессионалов гастрономического бизнеса».

"В лектории участвуют деятели ресторанного бизнеса Крыма, от них можно услышать историю успеха, они поделятся опытом с начинающими, теми, кто желает открыть в Крыму свой ресторанный бизнес", — сказал Цезаров.

Во второй день фестиваля в лектории состоится круглый стол профессионалов гастрономической индустрии.

Мастера на все руки

Помимо «Гастрономического театра», на фестивале проходят и другие кулинарные мастер-классы. Например, здесь учат готовить сербский кофе.

"В Крыму мы делаем проект «Сербия рядом», то есть рассказываем о том, что сербы и русские — братья, проводим мероприятия, направленные на сближение наших культур, а сегодня я провожу мастер-класс по приготовлению сербского кофе. Основные принципы — постоянный огонь, в турку кладем кофе средней обжарки и среднего помола, сахар для аромата, заливаем кипящей водой и ставим на огонь, как только закипело на огне — готово", — сказал ТАСС руководитель Центра международного сотрудничества «Русско-сербский диалог» (Москва, Воронеж) Евгений Осенков.

В программе фестиваля не только приготовление кулинарных изысков. Желающие могут пройти мастер-классы по росписи на воде, столярному, гончарному и кузнечному ремеслам, изготовлению и росписи пряников, рисованию цветным песком, изготовлению цветов из креп-бумаги и другие.

Еще на фестивале предусмотрена обширная детская программа, в летнем кинотеатре демонстрируются художественные и мультипликационные фильмы, посвященные кулинарному искусству. В течение двух дней работы фестиваля на музыкальной сцене проводится отборочный этап музыкального конкурса «Терра Мьюзик», победители которого выступят на одной сцене с группой «Ленинград» летом 2018 года на традиционном масштабном фестивале «Золотой балки» ZBFest, ежегодно собирающем десятки тысяч зрителей.