Первый в мире роботизированный ресторан открыли в США

В Соединенных Штатах появился ресторан фаст-фуда, где работают роботы. Заведение Spyce открыли в Бостоне штата Массачусетс.

Как пишет «Интерфакс» , на роботизированной кухне блюда готовят семь крутящихся чаш — они смешивают и обжаривают ингредиенты. Сообщается, что на один заказ уходит не более трех минут.

Созданием ресторана занимались четыре студента Массачусетского технологического института. Именно они построили прототип заведения в подвале общежития, затем позвали профессионального шеф-повара для создания рецептов.

Ранее ученые заявили, что уже при нынешнем поколении произойдет вытеснение людей с их рабочих мест роботами. По словам экспертов, машины уже заменили переводчиков, а водителей они могут вытеснить в 2027. К 2031 году работы лишатся продавцы, а в писателях и журналистах мир перестанет нуждаться в 2049 году.

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