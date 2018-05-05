Крылатая еда

Курица, индейка, утка, гусь, перепелка, фазан и даже голубь… Птичье мясо — популярнейший продукт во всем мире. Но насколько безопасна птица на наших прилавках?

В каких условиях выращивают курицу на крупных производствах? Должен ли быть глутамат в копченой утке? Что кладут в наггетсы? Ответы на эти и другие вопросы получите в выпуске «Крылатая еда» из цикла «Без обмана», который выйдет в понедельник, 7 мая, в 23:10 на канале « ТВ Центр ».

В поисках ответов на вопросы съемочная группа канала вместе со специалистами проверила рынки и магазины Москвы и области. В результате выяснилось, что некоторые продавцы не хотят соблюдать санитарные нормы, а отсутствие документов стало привычным нарушением. Так, у представителей одной из точек продажи оказалась лишь одна медицинская книжка на двоих. Кроме того, курица, выращенная натуральным образом, должна весить не более 1,3 кг.

Насколько соответствовал этим нормам вес птицы на прилавках? Чем пичкают пеструшек, чтобы он значительно увеличился? Сколько стоит инъектор, как он выглядит и работает? Узнаете из программы.

Следующая дорога привела журналистов в ресторан, куда они зашли вместе со студенткой из Китая Дэн Шуюй. Целью визита стали поиски настоящей «утки по-пекински». Однако девушка разочаровала всех, заявив, что ни в одном из ресторанов Москвы этого блюда не найти. В лучшем случае, можно отведать лишь «утку по-московски». Так, изменив рецепт приготовления традиционного китайского блюда, рестораторы ради получения большей прибыли экономят на посетителях.

А вот другое популярнейшее в нашей стране блюдо — салат «Цезарь» — можно отведать не только в кафе и ресторанах. Его свободно продают как сами производители, так и кулинарии при магазинах, причем на развес. Где же в него кладут больше мяса, зрители узнают из выпуска.

Намного труднее приобрести тушку фазана — его очень редко можно встретить на прилавках. Авторы программы сумели отыскать лишь два места продажи: интернет-магазин и одну частную ферму. Причем цены в обоих местах значительно отличалась друг от друга. С помощью специалистов съемочная группа выяснила, почему так происходит. Оказалось, что несмотря на то, что тушки птицы ничем не отличались друг от друга, интернет-магазин нагло завысил цену.

Кроме того, из выпуска передачи зрители узнают, чем отличаются друг от друга консервы с птичьим мясом различных производителей? Можно ли обнаружить там кости? И стоит ли отдавать свои «кровные» за отходы вместо мяса?