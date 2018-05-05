Ещё
Крылатая еда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крылатая еда 

Вечерняя Москва 12 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Курица, индейка, утка, гусь, перепелка, фазан и даже голубь… Птичье мясо — популярнейший продукт во всем мире. Но насколько безопасна птица на наших прилавках?
В каких условиях выращивают курицу на крупных производствах? Должен ли быть глутамат в копченой утке? Что кладут в наггетсы? Ответы на эти и другие вопросы получите в выпуске «Крылатая еда» из цикла «Без обмана», который выйдет в понедельник, 7 мая, в 23:10 на канале «ТВ Центр».
В поисках ответов на вопросы съемочная группа канала вместе со специалистами проверила рынки и магазины Москвы и области. В результате выяснилось, что некоторые продавцы не хотят соблюдать санитарные нормы, а отсутствие документов стало привычным нарушением. Так, у представителей одной из точек продажи оказалась лишь одна медицинская книжка на двоих. Кроме того, курица, выращенная натуральным образом, должна весить не более 1,3 кг.
Насколько соответствовал этим нормам вес птицы на прилавках? Чем пичкают пеструшек, чтобы он значительно увеличился? Сколько стоит инъектор, как он выглядит и работает? Узнаете из программы.
Следующая дорога привела журналистов в ресторан, куда они зашли вместе со студенткой из Китая Дэн Шуюй. Целью визита стали поиски настоящей «утки по-пекински». Однако девушка разочаровала всех, заявив, что ни в одном из ресторанов Москвы этого блюда не найти. В лучшем случае, можно отведать лишь «утку по-московски». Так, изменив рецепт приготовления традиционного китайского блюда, рестораторы ради получения большей прибыли экономят на посетителях.
А вот другое популярнейшее в нашей стране блюдо — салат «Цезарь» — можно отведать не только в кафе и ресторанах. Его свободно продают как сами производители, так и кулинарии при магазинах, причем на развес. Где же в него кладут больше мяса, зрители узнают из выпуска.
Намного труднее приобрести тушку фазана — его очень редко можно встретить на прилавках. Авторы программы сумели отыскать лишь два места продажи: интернет-магазин и одну частную ферму. Причем цены в обоих местах значительно отличалась друг от друга. С помощью специалистов съемочная группа выяснила, почему так происходит. Оказалось, что несмотря на то, что тушки птицы ничем не отличались друг от друга, интернет-магазин нагло завысил цену.
Кроме того, из выпуска передачи зрители узнают, чем отличаются друг от друга консервы с птичьим мясом различных производителей? Можно ли обнаружить там кости? И стоит ли отдавать свои «кровные» за отходы вместо мяса?
Вечерняя Москва: последние новости
Наши артикли Сливочное искусство: бариста из Сеула рисует шедевры на кофейной пенке В Православном университете пройдет конкурс международной кухни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу25
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали
10 сериалов, которые смотрят запоем6
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение