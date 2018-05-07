Шеф-повар из Нижнего Новгорода победил на гастрономическом фестивале в Грозном

Бренд-шеф ресторана «SMORODINN» отеля «Sheraton Nizhny Novgorod5*» Зоран Велькович победил на гастрономическом фестивале в Грозном.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, II Международный гастрономический фестиваль «Шашлык-Машлык» прошел в столице Чеченской Республики 5 мая.

В нем участвовали шеф-повары городов чемпионата мира по футболу и ресторанов города Грозного

Велькович представил фирменное блюдо «Нежная говядина в беконе со смородиной», а также презентовал несколько фирменных блюд высокой кухни с нижегородскими корнями, в частности «томленую утиную грудку с соусом из смородины».

Следует также отметить, что Зоран — многократный призер международных чемпионатов по кулинарии, вице-президент Ассоциации шеф-поваров Сербии, судья категории «В» Всемирной Ассоциации кулинарии WACS.