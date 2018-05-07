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Шеф-повар из Нижнего Новгорода победил на гастрономическом фестивале в Грозном
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Шеф-повар из Нижнего Новгорода победил на гастрономическом фестивале в Грозном 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Бренд-шеф ресторана «SMORODINN» отеля «Sheraton Nizhny Novgorod5*» Зоран Велькович победил на гастрономическом фестивале в Грозном.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, II Международный гастрономический фестиваль «Шашлык-Машлык» прошел в столице Чеченской Республики 5 мая.
В нем участвовали шеф-повары городов чемпионата мира по футболу и ресторанов города Грозного
Велькович представил фирменное блюдо «Нежная говядина в беконе со смородиной», а также презентовал несколько фирменных блюд высокой кухни с нижегородскими корнями, в частности «томленую утиную грудку с соусом из смородины».
Следует также отметить, что Зоран — многократный призер международных чемпионатов по кулинарии, вице-президент Ассоциации шеф-поваров Сербии, судья категории «В» Всемирной Ассоциации кулинарии WACS.
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