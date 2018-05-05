Шеф-повара из Азии, Европы и США приедут на St. PetersburgGourmetDays

Международный гастрономический фестиваль St. PetersburgGourmetDays соберет в городе на Неве шеф-поваров из Азии, Европы и Америки, сообщает «Петербургский дневник».

9 специалистов из разных стран посетят Петербург, чтобы изучить город и поделиться вкусами своих стран с гостями ресторанов. Вместе с петербургскими коллегами они создадут серию уникальных ужинов и продемонстрируют свежий взгляд на современную кухню.

Список участников этого года: Джеймс Лоу (Lyle’s, Лондон, Великобритания), Пабло Салас (Amaranta, Толука-де-Лердо, Мексика), ЭйоАдейеми (TipplingClub, Сингапур), ГаримаАрора (Gaa, Бангкок, Таиланд), Энтони Дженовезе (IL Pagliaccio, Рим, Италия), Максут Аскар (Neolokal, Стамбул, Турция), УиллХоровиц (DucksEatery, Нью-Йорк, США), НиноРедруэлло (Fismuler, Мадрид, Испания), АлехандруПейроу (AlexAtala’sAçougueCentral, Сан-Паулу, Бразилия).