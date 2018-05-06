Екатеринбург через Instagram: любуемся вкусными аккаунтами фуд-блогеров из Екатеринбурга

Шутки о том, что одна девочка не выложила борщ в Instagram перед тем, как его съесть, и умерла, уже давно перестали быть смешными, и все люди на Земле, кажется, поняли, что Instagram — это не только про еду. Но мы решили вернуться к истокам и в новом выпуске рубрики «Екатеринбург через Instagram» рассказать про классные аккаунты уральцев, которые продолжают постить в ленту свои обеды.

В этой подборке — тематические аккаунты фуд-блогеров из Екатеринбурга. Если вы голодный, лучше закройте эту страницу. А если уже позавтракали — смотрите, как красиво и аппетитно можно фотографировать борщи, стейки и салаты.

Фуд-фотограф Андрей Тульский ведёт один из самых классных подобных аккаунтов в Екатеринбурге. Каждый снимок выверен, композиция продумана, цвета подобраны — видно, что за этим стоит большая работа. Свои снимки Андрей сопровождает длинными текстами, в которых рассуждает обо всём на свете. Так что этот Instagram понравится и тем, кто любит посмотреть картинки, и тем, кто предпочитает читать буквы.

Дарья Шубина из Екатеринбурга, но сейчас живёт в Москве. Её фуд-блог в Instagram, скорее всего, понравится девочкам, которые следят за фигурой и стараются правильно питаться (неважно при этом — получается это у них или нет). Здесь и пюрешка с котлетками на пару, и салаты с кучей зелени, и диетические вкусняшки. Впрочем, проскакивают и пельмени, и торты с шоколадными яйцами. Главное, всё красиво сфотографировать перед тем, как оно исчезнет в желудках.

Вика, которая ведёт аккаунт под ником zlo_buhlo, прекрасна своими отзывами на рестораны, кафе и бары. В её профиле можно и нужно не только рассматривать фотографии, но и читать тексты. А в них прямо и по-честному о том, что понравилось, а что нет в новом заведении Екатеринбурга. Тут вам и вкус мяса во всех красках опишут, и официантов аргументированно обругают, и про жуков на полу вспомнят.

Наталья, которую можно найти в Instagram под ником porohina.photo, — это фотограф с Урала, уже более шести лет живущая в Камбодже. Наталья очень вкусно, сочно и красочно излагает в своём блоге жизнь в тропическом краю. Даже гриб на тарелке ей удаётся сфотографировать красиво. Но больше всего в её профиле фруктов, морепродуктов и цветов.

Следующий герой — Василий, который нескромно заявляет в описании профиля, что «знает, где вкусно в Екатеринбурге», а своими постами это доказывает. Он ходит по ресторанам и кафешкам города и делится мнением с подписчиками, рассказывает, что его впечатлило, а что разочаровало. Возможно, не так прямолинейно и жёстко, как Вика zlo_buhlo, но тоже вполне занятно.

Александр Лагунов — не только и не столько фуд-блогер, сколько повар и художник. У него в профиле много разного, но сильнее всего восхищают его рисунки на тарелках бальзамическим кремом. Такими небольшими сюрпризами он украшает свои блюда, которые подаёт гостям, и рассматривать их — одно удовольствие. А есть такую картину, наверное, жалко.

Екатеринбурженка Алёна Лиунова увлекается фрукторианством и десертами без сахара. У неё в профиле — всевозможные смузи, полезные сыроедческие конфетки и тортики, веганские супы и, конечно, много фруктов. Повторять такой стиль питания захотят и смогут не все, но выглядит это всё очень красиво.

В предыдущей нашей подборке мы публиковали аккаунты екатеринбуржцев, которые не могут жить без спорта, а до этого рассказывали о местных художниках, которые рисуют быстрые скетчи.

В следующий раз мы планируем собрать профили книжных блогеров Екатеринбурга. Если вы или ваши знакомые рассказываете в своём аккаунте о том, что почитать, присылайте ссылку на него нам на почту news@corp. e1.ru, по WhatsApp, Viber или Telegram на номер +7 909 704 57 70 или в директ в наш Instagram (@e1.news). Кстати, подписывайтесь — у нас там красиво и интересно!