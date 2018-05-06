Такие, как Путин

Milan Pizza (Гоголя, 17)

Пиццерия появилась в 1998 году на волне успеха New York Pizza. Для тех, кто пошёл в школу уже при Путине, стоит пояснить, что когда первая точка NYP открылась на проспекте Димитрова, это был не просто фастфуд. Туда приезжали приличные люди на дорогих машинах, там тусовалась золотая молодежь. В общем, это было по-настоящему крутое заведение, которое к тому же приносило владельцам приличные деньги.

От главного конкурента «Милан пицца» отличалась большим количеством сыра и начинки.

По крайней мере так казалось тогда — последний раз я ел в этой пиццерии лет восемнадцать назад.

Кстати, «Милан» тоже пытался превратиться в сеть: несколько лет довольно просторное кафе работало в подвале на Советской (там, где сейчас «Шульц»). Однако уже в 2004 году эту площадку выкупила компания «Ресторатор», чтобы сделать там сетевую блинную (из этой затеи, впрочем, тоже ничего не вышло).

Вторая же пиццерия «Милана» на Гоголя смогла каким-то чудом пережить все кризисы, наступление западного фастфуда и бесчисленные волны ресторанной моды. Сейчас, правда, её вывеска выполнена другими шрифтами, но это тот случай, когда новый вариант выглядит ещё более старым, чем оригинальный, двадцатилетней давности.

Площадь заведения тоже сократилась (сейчас в половине бывшего помещения работает магазин суши). Но в остальном это тот же самый «Милан» — примерно так же пиццерия выглядела давным-давно.

Впрочем, слово «пицца» здесь стоит воспринимать как элемент дизайна.

Блюдо представляет собой кусок пирога с начинкой неясного состава, скрытой под непроницаемым слоем холодного сыра.

Такой, знаете ли, холостяцкий горячий бутерброд. Точнее, бутерброд, который когда-то был горячим. Зато кофе недорогой (45 рублей). Правда, это объясняется не щедростью заведения, а использованием дешёвого зерна.

Впрочем, «Милан пицца» сегодня — это не столько фастфуд, сколько кондитерская. Народ сюда заходит всё больше за тортами. Почти такими же, какие делали в Новосибирске двадцать лет назад — у этой стилистики определённо есть свои поклонники.

В общем, тем, у кого с «Милан пиццей» связаны приятные гастрономические воспоминания, делать здесь особо нечего. Но если, проходя по Гоголя в районе Центрального рынка, вы захотите тортик, то можно и зайти.

«ТифлисЪ» (Советская, 65)

Небольшой грузинский ресторан, кажется, работал в подвале жилого дома на Советской всегда. Думаю, люди, которые там никогда не были, давно перестали обращать внимание на его вывеску — она давно уже слилась с пейзажем. Нельзя сказать, что «ТифлисЪ» привык быть в тени, но он никогда и не гремел. Просто работал себе, да и всё. Не помешала ему и мода на грузинскую кухню, породившая с десяток молодых конкурентов.

Понять, сколько лет ресторану, глядя на оформление зала, сейчас решительно невозможно. Видно, что помещение поддерживается в хорошем состоянии: на полу довольно новая плитка (ни сколов, ни потёртостей), стены белые. А деревянные балки выглядели такими же искусственно состаренными и лет пятнадцать назад.

География кафе весьма замысловата. Кроме двух залов, которые видишь при входе, есть ещё проходное помещение за дверями и своего рода VIP-комната, стилизованная под винный погреб. Бочки, к сожалению, бутафорские — подливать из них в бокал не получится.

Я посетил «ТифлисЪ» в середине дня и пытался заказать хинкали, но в обеденной вкладке их не оказалось, а блюдо из обычного меню пришлось бы ждать полчаса.

Это, кстати, хороший знак — значит, делают не из заготовок, а, что называется, с ножа.

Суп харчо был близок к идеалу, хотя и вышел не таким пряным, как хотелось бы. Но для бизнес-ланча это вполне допустимо. А вот толма уже была хороша безо всяких скидок. В этом блюде виноградные листья порой оказываются просто упаковкой для фарша, но здесь они очень точно попали в общий хор мяса и специй.

Итак, это достойное место с национальной кухней, которому некоторая архаичность даже к лицу. В «ТифлисЪ» стоит сходить и вечером, и днём, чтобы просто пообедать.

«Тихая площадь» (Титова, 10)

Ещё в начале «нулевых» «Тихая площадь» была едва ли не единственным приличным местом в этом районе — рестораторы начали осваивать левый берег сравнительно недавно. А в ту пору единственной альтернативой заведению был ресторан «Неаполь» на Студенческой.

Как и многие рестораны в ту пору, «Тихая площадь» оформлена в псевдостаринном стиле: деревянные балки, декоративная черепица и отделанный камнем мангал. Это понятно: и сейчас в Новосибирске придётся поискать места с историей, а тогда вся индустрия общепита создавалась фактически с нуля и историю себе приходилось выдумывать.

Ни интерьер, ни меню не претерпели за двадцать лет серьёзных изменений. Это по-прежнему традиционный ресторан с европейской (и отчасти русской) кухней.

Он недешёвый — ужин из двух блюд без вина обойдётся дороже тысячи рублей.

Даже подача, кажется, такая же, какой была в конце девяностых.

Я взял капрезе и запечённую с креветками форель. Что касается салата, то он был в норме, но это такой экономвариант: дешёвая безвкусная моцарелла, обычные томаты, а вместо соуса песто — рваные листья салата афицион.

Это такая бессмысленная штука, которая нужна только для того, чтобы в тарелке было что-нибудь зелёненькое.

Рыба была значительно лучше. Из тушки удалили скелет (и почти все кости), развернув её и наполнив соусом. Это беспроигрышный вариант, который позволяет получить приличный результат даже при каких-то мелких огрехах.

В общем, «Тихая площадь» — это портал, переносящий вас на двадцать лет назад, в те времена, когда сама по себе возможность сходить в ресторан означала, что жизнь в целом удалась.

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