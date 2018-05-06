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В первый день фестиваля «О, да! Еда» съели две тонны мяса — организатор
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В первый день фестиваля «О, да! Еда» съели две тонны мяса — организатор 

РИА Новости Крым 26 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Фестиваль «О, да! Еда», который проходит в Балаклаве на территории шампанерии «Золотая Балка», соберет за два дня 20 тыс. гостей. Такой прогноз РИА Новости Крым озвучил директор фестиваля Ираклий Цезаров.
"Вчера, 5 мая, нас посетило 10 тыс. человек. Сегодня мы ожидаем такой же поток людей", — сказал он.
По словам Цезарова, на фестиваль приехали не только местные жители, но и представители многих других регионов России. «У нас есть уверенная статистика: 50% гостей — это Севастополь и жители Крыма, 50% — это приехавшие туристы, которые заехали в Балаклаву и увидели праздник, или те, которых привезли отели, пансионаты и туроператоры», — подчеркнул директор фестиваля.
Цезаров отметил, что фестиваль проходит шумно, весело и сытно. «Фестиваль удался, рестораны накормили всех, ничего не осталось. Сегодня был повторный завоз продуктов. Значит, все было очень вкусно и весело. По моим данным, в среднем на каждую ресторанную точку покупалось по 150-200 кг мяса. У нас было 10 ресторанов, получается полторы-две тыс. тонн мяса съели. Это не считая сладостей, сахарной ваты, пряников и других продуктов. У всех все закончилось», — сказал он.
Фестиваль «О, да! Еда» посвящен не только кулинарии.
"Вчера всем миром мы танцевали танец сиртаки (популярный греческий танец). Сегодня на площадке перед шампанерией будет мастер-класс по капоэйра (бразильское национальное боевое искусство). В арт-парке у нас проходят мастер-классы художников и ремесленников. В гастрономическом театре шеф-повара демонстрируют свои способности за час приготовить то или иное блюдо. Все это можно попробовать после приготовления и записать себе рецепт на дом", — отметил директор фестиваля.
По словам Цезарова, «О, да! Еда» — это еще и возможность проявить себя для молодых музыкантов. «Данный фестиваль является трамплином для молодых коллективов. У нас сейчас проходит кастинг для молодых музыкантов, которые выступят на фестивале ZB-fest. 4 августа к нам снова приедет группировка „Ленинград“. По традиции мы выбираем лучший коллектив, который выступит на разогреве. Мы ждем более 25 тыс. человек, и важно выступить достойно», — подчеркнул он.
Крупнейший гастрономический фестиваль открылся 5 мая в Балаклаве на территории шампанерии «Золотая Балка». На шести гектарах разместились гастрономический театр под большим шатром, оборудованным профессиональной кухней, уличные рестораны, зоны для мастер-классов и дегустационные площадки. Гостей развлекают музыкальные группы, организованы экскурсии в винные подвалы. Также работают разнообразные площадки для детей. Главной темой фестиваля стала «Крымская кухня во всем ее многообразии».
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