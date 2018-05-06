Шоу для чемпионов. 100 ярких фотографий с презентации «SHOW НИЖНИЙ НОВГОРОД»
В клубе Premio состоялась презентация «SHOW НИЖНИЙ НОВГОРОД», созданное специально для гостей Чемпионата мира по футболу. Программа позволит познакомиться с историей нашего края, историей знаменитой Нижегородской ярмарки, ярким и самобытным фольклором, прикоснуться к уникальным творениям народных промыслов, попробовать на вкус лучшие блюда нижегородской кухни и знаменитый хлебный квас. Как проходила презентация, смотрите в фоторепортаже Кирилла Мартынова.