«О, да! Еда!»: крымские журналисты сошлись в гастрономической битве

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. В рамках фестиваля «О, да! Еда», который проходит в Балаклаве на территории шампанерии «Золотая Балка», крымские и севастопольские журналисты сошлись в битве поваров, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Представители местных телеканалов и печатных СМИ разделились на две команды по пять человек, которыми руководили мастера кухонных дел — шеф-повар ресторана «Библиотека» (Алушта) Евгений Гавриленко и шеф-повар ресторана «Чайка» (Ялта) Ася Ежевицкая.

Участникам кулинарной битвы было предложено шесть «черных ящиков» с продуктами питания. Ингредиенты для будущих блюд журналисты выбирали наугад.

"Мы будет готовить салат из курицы с крымскими овощами, а также десерт — клубника с заварным кремом", — рассказал РИА Новости Крым шеф-повар Евгений Гавриленко после того, как были раскрыты «черные ящики» с продуктами.

Команда под руководством Аси Ежевицкая решила ответить на этот вызов морским коктейлем из черноморской рыбы (барабулька и ставридка) в кисло-сладком соусе и десертом — карамелизированным яблоком с клубникой и сливками.

В задачу журналистов входили чистка овощей, фруктов, мяса, рыбы, взбивка, смешивание и обжаривание продуктов. В итоге приготовление блюд заняло чуть меньше часа.

Победителем гастрономической битвы была признана дружба и вкусная еда.

Крупнейший гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» открылся 5 мая. На шести гектарах разместились гастрономический театр под большим шатром, оборудованным профессиональной кухней, уличные рестораны, зоны для мастер-классов и дегустационные площадки. Гостей развлекают музыкальные группы, организованы экскурсии в винные подвалы. Также работают разнообразные площадки для детей. Главной темой фестиваля стала «Крымская кухня во всем ее многообразии».