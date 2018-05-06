Ещё
«О, да! Еда!»: крымские журналисты сошлись в гастрономической битве
Далее:
Читайте также:
Ещё

«О, да! Еда!»: крымские журналисты сошлись в гастрономической битве 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. В рамках фестиваля «О, да! Еда», который проходит в Балаклаве на территории шампанерии «Золотая Балка», крымские и севастопольские журналисты сошлись в битве поваров, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Представители местных телеканалов и печатных СМИ разделились на две команды по пять человек, которыми руководили мастера кухонных дел — шеф-повар ресторана «Библиотека» (Алушта) Евгений Гавриленко и шеф-повар ресторана «Чайка» (Ялта) Ася Ежевицкая.
Участникам кулинарной битвы было предложено шесть «черных ящиков» с продуктами питания. Ингредиенты для будущих блюд журналисты выбирали наугад.
"Мы будет готовить салат из курицы с крымскими овощами, а также десерт — клубника с заварным кремом", — рассказал РИА Новости Крым шеф-повар Евгений Гавриленко после того, как были раскрыты «черные ящики» с продуктами.
Команда под руководством Аси Ежевицкая решила ответить на этот вызов морским коктейлем из черноморской рыбы (барабулька и ставридка) в кисло-сладком соусе и десертом — карамелизированным яблоком с клубникой и сливками.
В задачу журналистов входили чистка овощей, фруктов, мяса, рыбы, взбивка, смешивание и обжаривание продуктов. В итоге приготовление блюд заняло чуть меньше часа.
Победителем гастрономической битвы была признана дружба и вкусная еда.
Крупнейший гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» открылся 5 мая. На шести гектарах разместились гастрономический театр под большим шатром, оборудованным профессиональной кухней, уличные рестораны, зоны для мастер-классов и дегустационные площадки. Гостей развлекают музыкальные группы, организованы экскурсии в винные подвалы. Также работают разнообразные площадки для детей. Главной темой фестиваля стала «Крымская кухня во всем ее многообразии».
РИА Новости Крым: последние новости
Праздник для гурманов и не только: фестиваль "О, да! Еда!" в Балаклаве В первый день фестиваля "О, да! Еда" съели две тонны мяса – организатор Эксперт рассказал, зачем Крыму нужны такие фестивали как "О, да! Еда!"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, откуда это чудовище?9
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу32
10 сериалов, которые смотрят запоем10
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение