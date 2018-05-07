Пельмени, щука и медвежатина. Путеводитель по ресторанам Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая — РИА Новости Сергей Белоусов . Пельмени со всевозможными начинками, щука, медвежатина — рестораны Екатеринбурга готовы встретить футбольных болельщиков. Существует легенда, что жители столицы Урала занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые большие любители майонеза. Конечно, это не более чем миф. Хотя уличный фастфуд действительно частенько перебарщивает, приправляя этим соусом порой совершенно неподходящие для него блюда. Корреспондент РИА Новости выяснил, где в Екатеринбурге кормят лучше всего.

26/28 Grill

Адрес — Екатеринбург, проспект Ленина, 26/28 Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Итальянская / Европейская

Телефон — +7 (343) 222 19 05 Часы работы — пн-вс 12.00–0.00 Ресторан 26/28 Grill

У этого ресторана нет точного адреса: он расположен в арке между двумя домами на старой брусчатке площади 1905 года. Внутри на стенах из облупившегося кирпича растет мох, это здание считается самой первой постройкой в Екатеринбурге, когда-то тут была канцелярия главного правления сибирских и казанских заводов.

В ресторане 26/28 Grill

В меню ресторана преобладают блюда на гриле и уличная еда, которую можно взять с собой или заказать домой.

Тут есть все — от чебуреков и куриного бедра в лепешке до стейков и телячьих щек, приготовление которых посетители могут проконтролировать лично.

Футбольных болельщиков ждут различные сорта крафтового пива.

Чебуреки в ресторане 26/28 Grill

Самые популярные варианты уличной еды ресторана — «два чебурека» и фирменный «бургер 26/28».

Сочную говяжью котлету обжаривают на гриле, подают в пышной картофельной булке, с томатами и салатом.

Блюдо можно сделать еще вкуснее и сочнее, добавив сыры дорблю или чеддер, маринованные огурчики и лук из фритюра.

Бургеры в ресторане 26/28 Grill

Еще один хит — телячьи щеки. На приготовление этого блюда уходит трое суток, в течение которых мясо томится, а потом повара тушат его со специями в собственном соку. К нежному мясу обычно заказывают молодой картофель, запеченный с чесноком и травами, или овощи гриль.

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VOLK burgers

Адрес — Екатеринбург, улица Толмачева, 16 Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Американская / Мексиканская

Телефон — +7 (343) 271 53 63 Часы работы — пн-чт, вс 12.00–23.00, пт-сб 12.00–0.00 Бургеры в VOLK burgers

Недалеко от Плотинки — центра Екатеринбурга и главного в городе места для прогулок — стоит двухэтажная бургерная.

У названия заведения двойной смысл: его владельцы имели в виду выражение «голодный как волк», а также волчью стаю как символ верного товарищества.

Однако туристы из Германии воспримут эти слова на свой манер — «народные бургеры», от немецкого слова «фольк».

Бургер в VOLK burgers

Выбор котлет на булках очень большой. В один из бургеров, например, втыкают стручок красного перца чили, это «остряк». В его рецепт также входит перец халапеньо, поэтому будьте осторожны: вкус очень жгучий.

Бургер в VOLK burgers

Вариант не такой острый, но не менее изысканный — бургер «Хакуна матата»: мраморная говядина, ананас, болгарский перец, красный лук, сыр чеддер. Ценителям сыров предлагается «итальянец» — с тремя видами сыра и соусом песто.

Бургерная VOLK burgers

Для тех, кто не голоден как волк или вовсе не ест мясо, — бургеры с креветками, куриным филе или с котлетой из сыра моцарелла.

Накануне игр ресторан проводит розыгрыши билетов на матчи.

Тем, кто не попадет на «Екатеринбург Арену», предлагают посмотреть прямую трансляцию футбольных матчей прямо из ресторана за обедом или ужином.

Donna Olivia

Адрес — Екатеринбург, улица Восьмого Марта, 41 Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Итальянская / Европейская

Телефон — +7 (343) 222 19 00 Часы работы — круглосуточно

Веранда ресторана Donna Olivia

В центре города, посреди дендрологического парка возвышается двухэтажное здание итальянского ресторана. На крыше — открытая и закрытая террасы. Тут стоит начать день с легкого завтрака и чашки кофе на просторной веранде и в тихой прохладе зарядиться энергией перед футбольным матчем.

Здесь после матча можно устроить вкусный ужин за большим столом в компании болельщиков. Причем праздник продлится столько, сколько нужно, ресторан работает круглосуточно, спешить некуда.

Италия в Donna Olivia присутствует в каждом блюде. Если мясная тарелка, то с итальянскими колбасами, если закуски, то любимая всеми итальянцами антипасто: капрезе, брускетта с паштетом из куриной печени, гриссини с пармской ветчиной, аранчини (традиционные сицилийские рисовые шарики в панировке с начинкой из ароматной свежей зелени и сыра моцарелла) и овощные чипсы (из свеклы и моркови).

Пицца в ресторане Donna Olivia

Мука для пиццы — из специально отобранных европейских сортов пшеницы.

Томатный соус производят в Италии из помидоров, которые перерабатываются только в летний период, чтобы сохранить свежесть вкуса.

Хозяева заведения рекомендуют попробовать пиццу с разварной телятиной, сладким луком и сливочным соусом, а также закрытую пиццу кальцоне с куриной грудкой, томатами и картофелем.

Пасты и лазанья в ресторане Donna Olivia

В меню также представлены классические варианты пасты с говяжьими фрикадельками в томатном соусе, любимая многими лазанья с соусом болоньезе. Обязательно стоит оценить сочные куриные бедра, жаренные на сковороде, с печеными овощами и нежного разварного ягненка с картофельным пюре и свежей рукколой.

Блюдо в ресторане Donna Olivia

Любителям мяса на гриле придется по вкусу классика Италии, сальтимбокка: куриная грудка, маринованная в оливковом масле с шалфеем, завернутая в бекон и обжаренная.